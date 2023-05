Thelma Fardin rompió en llanto al hablar de la absolución de Juan Darthés: “No voy a parar”

Tras la absolución de Juan Darthés en Brasil, Thelma Fardin habló con Intrusos en una extensa entrevista de la que también participó su abogada. La actriz relató cómo se siente tras la resolución de la Justicia de su caso en el que denunció al actor por abuso sexual.

La artista se quebró en diferentes momentos de la nota, pero dejó en claro que seguirá trabajando no solo por ella, sino también por las víctimas de abuso que no tienen su misma exposición.

“Estoy cansada, pero fuerte y optimista, porque me rodea un equipo de personas muy serias y profesionales que no me permiten bajar los brazos. Es una causa que ya me trascendió, en todos los sentidos, para bien y para mal”, aseguró la actriz.

Thelma habló con el programa que conduce Flor de la V desde la sede de Amnistía Internacional y se sinceró: “Por supuesto muchas veces la Justicia es el último bastión al que podemos acceder. En Brasil, el 1% de los casos de abuso sexual son condenados. Yo sabía que iba a la guillotina. Cuando te dicen: ‘Tenés que apostar, tenés el 99% de posibilidades de perder, ¿jugás igual?’. Yo estoy tan confiada de mi verdad que dije ‘sí’”.

Además, dejó en claro que la defensa de Juan Darthés hizo todo para poder dilatar la sentencia. Incluso, resaltó que el juez que dictó el fallo no fue el mismo magistrado que la “escuchó llorar durante cinco horas” en su declaración.

Foto: captura pantalla.

Duras declaraciones de Thelma Fardín sobre el abuso que denunció de parte de Juan Darthés

En otro momento de la nota, Thelma aseguró que si el abuso ocurría meses después, la sentencia podría haber sido otra. “Si me hubiese violado 68 días después, Juan Darthés hoy estaría enfrentando una posible condena de 10 años”, lanzó Fardin.

Con la voz quebrada y al borde del llanto, Thlema afirmó, muy enojada: “Es una ridiculez que estemos discutiendo un fallo que admite que un chabón de 45 años me besó, me practicó sexo oral y me violó con sus manos. ¿De qué está hablando la gente? Dicen que no saben si me creen, pero me dijeron que fuera a la Justicia y que lo probara. La Justicia dice que todo eso está probado”.

“Me duele, me angustia, me da impotencia porque llevo años luchando y el escrutinio sobre mí ha sido insoportable, pero no voy a parar para que este mundo sea un poco más justo”, resaltó.