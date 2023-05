Thelma Fardin dio una conferencia de prensa tras la absolución de Juan Darthés: “Mi verdad es la verdad”

Tras conocerse que el Juan Darthés fue absuelto en primera instancia del delito de abuso sexual contra Thelma Fardin en la Justicia de Brasil, la actriz dio una conferencia de prensa en la que rompió el silencio. “Mi verdad es la verdad, y eso no cambia por lo que diga este fallo”, afirmó visiblemente compungida.

Acompañada de sus abogados, Thelma llegó a la sede de Amnistía Internacional y expuso su tristeza y enojo por el fallo judicial que decidieron los jueces en Brasil: “Nos piden que vayamos a la Justicia, pero el propio fallo dice que está probado el abuso sexual, que me practicó sexo oral, que me abusó con sus dedos. Pero que está prescripto ¿Hay que elegir una en qué momento la abusan? Dicen que no hay prueba suficiente del acceso carnal ¿Qué esperan? ¿Qué les piden a las infancias? ¿Que se filmen cuando son abusadas?”, lanzó notablemente acongojada.

“Yo puedo andar con la frente en alto, él no”, aseguró la actriz al expresar cómo tomó el fallo judicial y qué siente al respecto.

Después, Thelma les agradeció a los presentes y se dirigió de manera sorora a otras mujeres que pasan por situación de abuso sexual: “Les quiero pedir a las personas que se atrevieron a romper el silencio, que no sientan que esto nos adoctrina. No me adoctrina a mí, por favor no se adoctrinen ustedes”.

Fardin afirmó que desde el comienzo de su denuncia cambió el paradigma de las relaciones entre hombres y mujeres y que considera aquello como una batalla ganada. “Lo que logramos fue una gran conquista. Eso no va a cambiar lo que diga un juez o un sistema judicial. Eso ya lo cambiamos como sociedad”, afirmó confiada.

Y remarcó: “Mi vedad es la verdad y no cambia lo que diga el fallo”.

Una vez terminado su discurso y antes de comenzar con la ronda de preguntas de los periodistas que estaban presentes en la Amnistía Internacional, Thelma volvió a cargar contra el juez: “Como no pudo decir que yo mentía, tuvo que decir que no alcanzaba”, aseguró y completó: “Estoy cansada pero no me van a quebrar, esto no termina acá”.

Thelma Fardin dio una conferencia de prensa en el Amnistía Internacional. - Gentileza / Luciano González (Infobae)

Carla Junqueira y Martín Arias Duval, los abogados de la actriz, hablaron sobre la cuestión legal y ambos afirmaron que en 15 días apelarán en una segunda y una tercera instancia y que llegado el caso también se apelará hasta las cortes internacionales.

“No es una decisión que declara la inocencia. Interpreta los hechos para afirmar que sí hubo actos de violencia sexual y que, si hubiera pasado después de 2010, la ley aplicada sería otra. Es una situación de tecnicismo legal”, explicó Junqueira.