Te presentamos a Roxband, la banda tributo a Roxette que la rompe

Roxband también juega un poco con la estética del famoso dúo sueco, para transportar al público a aquellas épocas en la que Roxette brillaba con sus hits más populares: “The Look”, “Listen to your heart”, “Spending my time” y tantos otros.

Soledad Sosa, Maxi Guillén y Diego Guillén son tres músicos profesionales que se consolidan desde hace tiempo en la escena local con varias formaciones. Una de ellas, y la de mayor trayectoria, es el trío que conforman desde hace aproximadamente dos décadas llamado “The Clover”, donde interpretan música internacional de los 80s y 90s.

Realizando covers en inglés de aquella época, surge la idea de algún día rendir homenaje a Roxette, gran dúo sueco que marcó una parte muy importante de sus vidas.

Es por esto que en el año 2020, a raíz de la muerte de Marie Fredriksson, vocalista de Roxette, deciden convocar a músicos profesionales para conformar lo que hoy por hoy es este gran banda tributo.

La banda cuenta con numerosas presentaciones en grandes escenarios a lo largo de ese tiempo, principalmente en los teatros más importantes de Mendoza (Teatro Independencia, Teatro Mendoza), como así también en diferentes tipos de eventos fuera de la provincia.

Ofrece un show único, lleno de sensaciones y mucha energía en el que vas a poder vibrar y emocionarte con los grandes éxitos de Roxette.

Esta es la Roxband

Voz principal: Soledad Sosa

Guitarra y voz: Maxi Guillén

Guitarra: Diego Guillén

Bajo: Carlos Frites

Teclados: Tony Virga

Batería: Martín Rodríguez

Coros: Gabriela Catulo

Gira 2024

Para dar apertura a la gira 2024, Roxband se estará presentando en Mendoza con los grandes éxitos de Roxette el domingo 14 de abril a las 20, en el Cine Teatro Plaza. Ese día contarán con la presencia de Runaway, tributo a Bon Jovi en la previa del show.

Un gran tributo mendocino liderado por Pablo Sánchez en la voz y Juan Pablo Staiti en guitarra, que invitarán al público a sumergirse en las décadas del 80 y 90 con sus canciones más populares, invitando al espectador a revivir toda la magia de aquellas décadas.

Con un gran trabajo musical y una excelente puesta en escena, la propuesta promete brindar una gran noche de pleno disfrute y emoción en la que el público se llevará una experiencia única.

Produce: Garzón Producciones