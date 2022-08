Talento y simpatía: Sebastián Yatra pasó por Mendoza en un show lleno de emociones

Sebastián Yatra llegó a Mendoza con Dharma Tour, gira que estará presente en varios puntos del país. En esta ocasión desplegó un gran show para sus fanáticas que lo esperaban ansiosas.

Con el Stadium Arena Maipú repleto de grandes y chicos, la noche fue inolvidable tanto para el cantante como para quienes pudieron presenciar el show de alto nivel que fue expuesto. Más allá de la presentación de su último disco en el que se encuentran grandes éxitos como “Tacones rojos”, las canciones que colmaron el espectáculo recorrieron la trayectoria artística de Yatra.

Además de la excelente puesta en escena que mostraron los bailarines que no dejaron de lucirse en cada centímetro del escenario, como también el nivel de luces y sonido, se destacó algo más en lo musical. Uno de los hombres que forma parte de la banda que acompaña al colombiano en sus shows en vivo es Tony, un sobresaliente guitarrista que no perdió momento para desplegar su talento mezclando ritmos y sorprendiendo tanto a los fanáticos como a su compañero por la performance tan completa.

Sebastián Yatra en Mendoza. Gentileza: Siente Mendoza

El uso de aplicaciones como Tiktok e Instagram ayuda a que los ansiosos seguidores del músico puedan adelantarse a los pequeños detalles del show. De esta manera, muchos de los presentes pudieron acompañar al artista en cada paso que daba comiéndose el escenario y realizando los challenges de sus canciones, algo que ya es un clásico en todos los eventos musicales.

Una característica muy especial de su show fue la gran cantidad de matices artísticos que se vivieron. El power rock de Yatra estuvo presente en cada salto y baile intenso en el que se vió acompañado por sus fanáticas, como también la emoción y lágrimas cuando desplegaba sus baladas más tristes y románticas.

El colombiano se emocionó hasta las lágrimas y agradeció a los argentinos por su apoyo y cariño. / Gentileza: Siente Mendoza

Debido a este detalle tan particular de sus shows, es que el evento puede ser disfrutado por diferentes generaciones. Entre el público que colmó y dio sold out al Stadium Arena Maipú, se encontraban chicos y grandes, padres que acompañaban a sus hijos vestidos con las clásicas remeras y gorras con la imagen del cantante, como también adultos acompañados por sus padres que no paraban de disfrutar cada balada romántica o canción caribeña que trajo todo el clima colombiano a la provincia.

A pesar de ser un artista tímido ante las cámaras, a medida que pasó el tiempo sobre el escenario pudo soltarse más. Esto lo llevó a poder desplegar sus bailes, jugar con las cámaras que lo mostraban en grandes pantallas a cada lado del escenario y hasta llorar al final de su show. Yatra se mostró muy agradecido con su público porque “ustedes son los que hacen el show”, además de comentar reiteradas veces que se considera amante del público argentino por sus palmas y acompañamiento total en cada cita.

Durante toda la noche, el público disfrutó de grandes hits como “Traicionera”, “Por perro”, “Runaway”, “Ya no tiene novio”. Asimismo, los momentos emocionantes llegaron de la mano de lentos muy reconocidos como “Devuélveme el corazón”, “Dharma”, “No hay nadie más” y “Un año”.

La actitud del público argentino tan amada por el cantante se destacó en el falso final del show. Al término de lo que parecía ser su última canción “Chica Ideal”, donde todos se pararon a bailar y aplaudir, los fanáticos no dudaron en pedir “una más” para que la cita especial de esa noche no terminara tan rápido a pesar de que el espectáculo duró una hora y media aproximadamente. Fue así como los bailarines, la banda y Sebastián Yatra volvieron al escenario con todas las fuerzas para concluir la visita a Mendoza con “Pareja del año”.

Sin dudas, el concierto de Sebastián Yatra fue uno de los eventos más esperados por los mendocinos amantes de la música. Como también no quedaron hilos de incertidumbre sobre el alto nivel de los shows del cantante donde además de demostrar su talento, asegura su humildad y simpatía.