Survivor, Expedición Robinson se pintará de amarillo tras la eliminación menos esperada

A pocos menos de una semana del final de Survivor: Expedición Robinson, se llevó a cabo el 21° Concejo Tribal con Agustín, Baltasar, Eugenia, Aixa y Martina como únicos supervivientes.

Antes del momento de eliminar a un compañero, hubo competencia por el collar de inmunidad, que terminó en el cuello de la joven estudiante de periodismo deportivo, que logró ganarse un lugar en el top 4.

Fue eliminado el último intengrante del equipo rojo.

Sin Martina entre las opciones -de todos modos, parecía no correr riesgos-, la llama de uno de sus compañeros iba a ser apagada esa misma noche.

Reunidos con Marley y el jurado de eliminados, los cinco finalistas del reality de Telefe se dispusieron a votar y de forma unánime, destinaron 4 votos a Agustín. El restante, justamente del nuevo eliminado, fue destinado a Baltasar, que ahora es el único hombre en la isla.

Agustín Pérez se convirtió el 21° eliminado de Survivor: Expedición Robinson. Era el último superviviente que quedaba del viejo campamento Norte, por lo que de ante mano, se sabe que el ganador será del amarillo.

“Me lo veía venir siendo el último que quedaba del Norte. Obvio que tenía ganas de seguir, pero lo entiendo”, expresó Agus P, que fue muy bien despedido por las mujeres. No obstante, Baltasar no se paró y solo le guiñó un ojo. “Vos mejor quédate ahí sentado, muñeco”, respondió el ex rugbier antes de retirarse.

Cabe señalar que, por segundo Concejo, Aixa no uso su Ídolo de inmunidad y en caso de usarlo- es la última vez que tiene vigencia- en la próxima votación, se meterá en la gran final o bien, clasificará a alguien más a que quede a un solo paso de ganarse los 50 millones de pesos.