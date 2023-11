“Solo llamé para decirte que te amo”: una historia maravillosa, los viernes en el Selectro

Guillermo Troncoso es el encargado de dirigir de “Solo llamé para decirte que te amo”, una historia que te va a enamorar todos los viernes de noviembre, hasta el viernes 1 de diciembre, en el Teatro Selectro. Las entradas se consiguen a través del sitio AndesTicket.net y tienen un valor general de 3 mil pesos.

La obra está escrita por Nelson Valente y tiene, detrás, una historia hermosa de escucha y atención. Esta obra es una recopilación de testimonios, de distintas mujeres, que terminaron por darle forma a este relato, duro, real y amoroso.

“Sólo llamé para decirte que te amo”, con una estética costumbrista, muestra a una madre entrando en la madurez, sostén de hogar, con marido ausente, sometida a las exigencias económicas y afectivas de su grupo familiar (compuesto por su madre, su hermana, sus hijos y la novia de uno de ellos). Ella se hace cargo de la casa y de la familia, sin recibir ayuda de nadie, y eso la agobia y daña su autoestima. Sin embargo, algo ocurrirá.

La obra dirigida por Guillermo Troncoso, todos los viernes en el Teatro Selectro

Una llamada telefónica inesperada de un novio del pasado moverá las piezas del tablero, modificando ese “status quo” desolador y alimentando la esperanza de una vida mejor. La obra, producción en Mendoza de “Jugo Cultural”, pone en escena las desigualdades de género, las tareas de cuidado y otras problemáticas cotidianas que surgen en los vínculos familiares. Patricia vive con sus hijos, su madre, su hermana y la novia de uno de los hijos. Ella lleva la casa adelante. Hoy recibirá un llamado que cambiará su vida.

Con una temática tan vinculado al universo de las mujeres madres, la pregunta de Diario Los Andes para Guillermo Troncoso, tiene que ver con el desafío de encarar, como varón, esta temática.

Troncoso, acostumbrado a abordar estos temas, como lo hizo maravillosamente en “Bajo Terapia”, responde: “Yo lo tomo como un homenaje a todas las mujeres que siempre me han rodeado, tanto compañeras como actrices, familia y amigas. Me parece sumamente piola, que desde mi punto de vista sensible y femenino también, poder crear un espectáculo así, porque es hermoso ver también a los varones cómo se emocionan, porque no solamente lo disfrutan y lo viven a pleno las mujeres, si no los varones. Es como que uno va entendiendo el mundo de las mujeres a través del teatro y me parece maravilloso”.

Troncoso se aferra a la frase que dice que equipo ganador no se toca y repite fórmula con el equipo de dirección y producción escenográfica de la exitosa “Bajo Terapia”. La asistencia de dirección es de Eleonora Acosta, producción escenográfica Rodolfo Carmona y un gran elenco: Graciela Lopresti, Erica Gómez, , Gabriela Vega, Marina Villalba, Ignacio Di Cesare, Nicolás Gómez. En esta oportunidad, Carlos Romero es reemplazado en el escenario por el gran Francisco Carrasco.

La pasión con la que hablar Guillermo de la obra es contagiosa. En sus palabras se nota el amor para con una historia maravillosa que conquista al público desde el primer momento. Sin dudas, una obra para ver, ahora que las nochecitas mendocinas son preciosas. Función y después una cena, mejor plan para un viernes no hay.

