Sol Pérez mostró lo que el estrés causó en su cuerpo y sorprendió con una reflexión

Tras estar muy activa en redes sociales, Sol Pérez volvió a dar de qué hablar luego de hacer una fuerte reflexión sobre lo que el estrés causó en su cuerpo. A través de las consultas de sus seguidores, la presentadora aprovechó para tratar el tema y mostrar las consecuencias de la autoexigencia en exceso.

La modelo cuenta actualmente con más de 6.4 millones de seguidores en Instagram. Frecuentemente, suele responder dudas y consultas de sus followers a través de sus historias. En pocos minutos, Pérez se volvió viral tras contar una situación personal vivida con la ansiedad.

Historia subida por Sol Pérez

Cuando uno de sus seguidores le consultó a la presentadora “si era muy laburante”, Sol respondió con una foto de ella en sus historias en se la ve una leve pérdida de cabello, alopecia areata por estrés. Y a esta imagen, la acompañó con unas reflexivas palabras: “Muy. Esto me pasó el año pasado, creo que nunca lo había contado. No todo es color de rosa”.

En la misma publicación, la exparticipante del Bailando por un sueño 2017 y 2018 continuó: “Soy una persona muy exigente, que siempre está buscando superarse y un día me di cuenta que por la ansiedad, el estrés, etc... me estaba pasando eso que ven ahí”.

Por último y para tranquilizar a todas las personas que la siguen, Pérez aclaró que por suerte esa situación ya se solucionó y que, al día de hoy, su pelo volvió a crecer. Cabe destacar que la modelo recalcó que esta situación la vivió en el año 2022, por lo que actualmente se encuentra mucho más tranquila y mejor de salud.

Sol Pérez le puso calor a las redes desde el gym

Sol Pérez muestra en redes sus rutinas de ejercicios

Sol Pérez se suele destacar en el mundo de Internet por mostrarse frecuentemente mientras realiza actividad física. Recientemente, una de sus historias se volvió viral tras grabarse desde un ángulo poco común durante un ejercicio.

En la historia publicada por la modelo, se la pudo observar haciendo sentadillas con una calza larga turquesa muy ajustada y la combinó con una remera mangas cortas en color gris. Esto generó miles de comentarios de usuarios que halagaron sus grandes curvas.

