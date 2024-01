Silvina Escudero habló sobre su última cirugía: “La pasé muy mal”

Silvina Escudero se ha distanciado bastante de los medios de comunicación por una complicación de su salud. Hoy estuvo invitada a Intrusos y contó todo lo que pudo sobre la cirugía a la que tuvo que someterse.

Silvina Escudero.

La modelo dedica su vida a compartir detalles de su día a día a través de las redes sociales. Es ahí donde se muestra sin pensarlo dos veces y continúa conformando un excelente vínculo con sus fanáticos y seguidores. Además hace varios meses que estudia Locución y está totalmente enfocada en sus exámenes.

Silvina Escudero

En esta ocasión, tras sus vacaciones en Punta del Este, la morocha rompió el hermetismo y contó detalles de su estado de salud. “Me tuve que operar y hacer reposo y tuve que cambiar todos los planes. Me pasó algo muy feo y la pasé feo. Lo compartí sólo con mi círculo más íntimo, aún o pude exteriorizar lo que me pasó”, comenzó.

Qué le pasó a Silvina Escudero. / Instagram

Siendo más que sincera, aseguró que aún no puede hablar de eso y sentirse cómoda al mismo tiempo: “Decidí guardármelo, todavía no estoy en condiciones de poder hacerlo. Ojalá algún día pueda contarlo, desde otro lugar, y habiendo trascendido”.

La bailarina ha tenido cientos de momentos en la televisión y ella recuerda muy bien la cantidad de veces que lloró frente a las cámaras, por esta razón decide no contar nada hoy. Mil veces he llorado en televisión, pero si lo cuento me gustaría hacerlo con un aprendizaje, porque si hoy hablo de eso voy a llorar a mares. Yo agradezco todo lo que me ha dado la vida, pero a veces es dura. Mi marido también estuvo triste y mal”, dijo.

Esa es la nueva vida de Silvina Escudero desde que se alejó de la televisión

Silvina Escudero reveló que está estudiando Locución en la universidad privada Éter, en el barrio de Villa Crespo. En su faceta alejada de los medios, la también actriz contó los motivos que la llevaron a volcarse a entrenar su voz.

Silvina Escudero.

“Hay que levantarse muy temprano, tengo hora y media de viaje. Hay que estudiar, me encanta. Todo lo que estoy aprendiendo, donde ya estoy terminado el segundo año y da muchas herramientas para nuestro trabajo, para tele, radio y hasta para redes sociales”, pronunció Escudero.