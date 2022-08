Silvia Kutika protagoniza “El Cuarto de Verónica”, el thriller teatral que llega a Mendoza

Silvia Kutika es una de las actrices más reconocidas del teatro y la televisión argentina. Desde hace cuatro temporadas, protagoniza junto a Fabio Aste, Fernanda Provenzano y Adrián Lázare “El Cuarto de Verónica”.

El thriller teatral escrito por Iran Levin (autor de “El bebé de Rosemary”), volvió a la cartelera porteña, los miércoles en el teatro Metropólitan, y también comenzó una gira por distintas provincias.

Esta pieza es un clásico de Broadway, que fue un éxito a principios de la década de los ‘70 y referente del teatro de suspenso, que en su versión argentina es dirigida por Virginia Magnano.

Con dos únicas funciones; esta noche en el teatro Encio Bianchi de Rivadavia. Y el sábado, en el teatro Mendoza, la obra debuta en la provincia y promete una experiencia diferente e inquietante en lo que respecta al teatro de suspenso.

La trama traza la historia de Susan, una joven de 20 años que es abordada mientras cena con su novio en un restaurante por una encantadora pareja de ancianos, que se muestra impresionada por el parecido de Susan a Verónica, fallecida hace mucho tiempo.

Susan y su novio acompañan a la pareja hasta la mansión para ver el retrato de Verónica y comprobar su parecido. Allí comienza esta intrigante pesadilla que mantendrá al público atrapado conteniendo la respiración.

“Es la única obra que el autor pidió que no se hiciera en cine, porque con la edición y los efectos es más sencillo. En el teatro es un trabajo extra, pero hermoso. La verdad es un material hermoso y que haya caído en nuestras manos un privilegio. Adrián, uno de los actores, siguió la obra por muchos años y consiguió los derechos”, comenta Silvia Kutika sobre la pieza que llega a Mendoza y propone una experiencia que juega entre la ficción y el cine.

-El suspenso no es un género explotado en el teatro, ¿qué te llamó la atención para interpretarlo?

-Es un género que actualmente no hay muchas obras de suspenso. Recuerdo que vi “La dama de negro”, que tenía que ver con el suspenso y me rompió la cabeza. Y después de mucho tiempo aparece esta obra. Yo soy muy amante de los policiales, las series nórdicas, todo ese clima de suspenso. Y acá encontré un lugar espectacular.

Son personajes, sobre todo tres, que tienen modificaciones. Entonces es muy exigente, porque tenés que componer por otro lado y eso exige el doble de atención. Estamos los cuatro actores en escena y de verdad estas obras de misterio tienen mucho que ver con las miradas de cada uno de los personajes, lo que lo hace muy atractivo. Y los comentarios de la gente confirman que están viendo una historia como en el cine, pero en vivo. Eso es lo extraño.

-Esta obra, ¿significó un reto en el oficio como actriz?

-La obra es un desafío para cualquier actor. En general he hecho personajes buenos, alguna que otra mala. Pero hasta las malas no tienen ese condimento psicológicamente cruel, porque esta es una obra que tiene que ver con romper el espíritu de una persona, de hacerla dudar de sus pensamientos, de lo que ella es. Es muy atractivo, porque traspasas la cabeza de los personajes y lo confundís de tal manera que ese personaje no sabe quién es.

"El cuarto de Verónica" es una pieza inquietante con grandes actuaciones.

-¿Tenés con otros proyectos en ficción?

-A medida que volvimos a la normalidad salieron un montón de proyectos en plataformas. Se va a estrenar dentro de poco “Tierra incógnita”, una película que dirigió Julio Chávez. También hice la miniserie “Nada” y “Limbo”. Y estoy con una participación en la segunda temporada de “Atav”, que hago el personaje que hacía la China Suárez. Pasan los años y el personaje de La Polaca lo compongo yo. Por suerte con proyectos muy buenos.

Como es una participación no grabo todos los días, pero en un momento yo no paraba de hacer tiras y no me resultaba nada pesado. Y vuelvo a ese ruedo y la verdad es intenso, requiere de una energía y te ayuda a resolver rápidamente.

Me he divertido mucho componiendo personajes y la posibilidad de jugar, que uno no tiene que olvidar nunca ese juego.

En agosto, Silvia Kutika y Luis Luque se convirtieron en abuelos de Faustino, el pequeño que tuvo su hijo Santiago. La pareja de actores compartió la felicidad en las redes sociales y disfrutan de un gran presente familiar.

-Recientemente fuiste abuela, ¿cómo lo estás viviendo?

- ¡Me encanta! Se llama Faustino y es hijo de nuestro único hijo. Y la llegada de un bebé nos revolucionó y es una nueva energía, nueva vida en la familia. Y nos conmueve ver a nuestro hijo con su hijo en brazos. Esa mirada no se puede describir, yo me pasaría la vida viéndolos.

La Ficha

EL CUARTO DE VERÓNICA

Funciones: hoy, a las 21.30.

Lugar: Cine Teatro Encio Bianchi (Lavalle 720, Rivadavia).

Sábado 27 de agosto, a las 21 horas.

Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 2417, Ciudad).

Entradas: showstickets.ar