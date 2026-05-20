COMODORO 3,14: una sátira sobre las contradicciones del sistema judicial llega a Mendoza

La obra escrita por Alejandro Poquet y dirigida por Graciela Lopresti se presentará el viernes 29 de mayo en el Teatro Selectro. Las entradas ya están disponibles por Tienda Los Andes.

COMODORO 3,14: “No ha lugar a la verdad”. La obra COMODORO 3,14 desembarca en Mendoza con una propuesta teatral cargada de ironía, crítica y humor ácido. La puesta en escena invita al público a reflexionar sobre las contradicciones, los absurdos y las tensiones que atraviesan al sistema judicial argentino.

Con texto de Alejandro Poquet y dirección de Graciela Lopresti, la obra propone una mirada provocadora y contemporánea, donde la sátira funciona como herramienta para interpelar al espectador desde el escenario.

Venta de entradas: https://losandes2.mitiendanube.com/productos/2x1-comodoro-314-11vkf/ Una mirada crítica sobre la justicia argentina Bajo el subtítulo “No ha lugar a la verdad”, la propuesta teatral construye una narración que pone en evidencia las complejidades y paradojas del entramado judicial, apelando al humor y a la reflexión como motores principales de la experiencia escénica.

La función tendrá lugar el próximo viernes 29 de mayo, a las 21 hs, en el Teatro Selectro, ubicado en Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad de Mendoza.