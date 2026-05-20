20 de mayo de 2026 - 00:00

COMODORO 3,14: una sátira sobre las contradicciones del sistema judicial llega a Mendoza

La obra escrita por Alejandro Poquet y dirigida por Graciela Lopresti se presentará el viernes 29 de mayo en el Teatro Selectro. Las entradas ya están disponibles por Tienda Los Andes.

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COMODORO 3,14: “No ha lugar a la verdad”. La obra COMODORO 3,14 desembarca en Mendoza con una propuesta teatral cargada de ironía, crítica y humor ácido. La puesta en escena invita al público a reflexionar sobre las contradicciones, los absurdos y las tensiones que atraviesan al sistema judicial argentino.

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Con texto de Alejandro Poquet y dirección de Graciela Lopresti, la obra propone una mirada provocadora y contemporánea, donde la sátira funciona como herramienta para interpelar al espectador desde el escenario.

Una mirada crítica sobre la justicia argentina

Bajo el subtítulo “No ha lugar a la verdad”, la propuesta teatral construye una narración que pone en evidencia las complejidades y paradojas del entramado judicial, apelando al humor y a la reflexión como motores principales de la experiencia escénica.

La función tendrá lugar el próximo viernes 29 de mayo, a las 21 hs, en el Teatro Selectro, ubicado en Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad de Mendoza.

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