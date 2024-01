Si hay foto, hay video apasionado: Nico Occhiato y Flor Jazmín confirmaron que “están hasta las manos”

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato comparten trabajo ahora en Pinamar donde harán temporada de verano con Nadie dice nada, pero parecen que comparten mucho más que el ámbito laboral en Luzu TV.

Desde hace varias semanas, los influencers están envueltos en rumores de romance que cada vez toman más fuerza pese a que ellos evitan referirse al tema en público.

Tras confirmar su vínculo en las redes, luego de largos meses de fuertes rumores, Nicolás Occhiato le declaró todo su amor a Flor Jazmín Peña al aire del programa que comparten en el canal de streaming

En detalle, los campeones del Súper Bailando 2019 debutaron este martes con un nuevo ciclo de streaming, Un churrito a la mañana (Luzu TV, a las 8), y confirmaron ante sus oyentes lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo: que están de novios.

Los influencer y conductores de Luzu TV confirmaron su romance.

Aunque jamás dijeron las palabras que todos querían oír, no pueden ocultarlo más y ya hay fotos que los delataba.

En primer lugar, se refirieron a la foto de ellos dos paseando por la Costa que se viralizó este fin de semana. En tanto, revelaron que desde el 29 de diciembre están conviviendo en Pinamar.

Una vez comenzado Nadie dice nada, Momi Giardina no dejó de presionarlos para que confirmaran la relación con las palabras correctas por lo que Occhiato lanzó: “¡Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en la vida!”.

Visiblemente emocionada, y con lágrimas en los ojos, Flor Jazmín agregó información: “Sí, son esas cosas que uno elige, pero pasan y te haces cargo así que eso: sí, estamos juntos”.

En medio de los aplausos de sus compañeros, la bailarina también expresó: “No entiendo nada. Hace cinco años que lo miro y era otro vínculo”.

Finalmente, Nico Occhiato y Flor Jazmin coincidieron que tras buscar saber en que andan, definitivamente “están hasta las manos”, amorosamente hablando y terminaron besándose para recibir la ovación de todos.