Según Steven Spielberg, estos son los tres mejores actores de la historia

Cine, películas, tramas y artistas, todo esto rodea la vida completa de Steven Spielberg. Sin lugar a dudas, millones de personas en todo el mundo conocen alguna que otra película que haya sido dirigida por este estadounidense.

Los actores más destacados por Spielberg. /WEB

Con más de 70 años, Spielberg sigue vigente con el correr del tiempo y parece no llegar alguien que lo destrone por completo del lugar que hoy en día tiene. Además, las temáticas y géneros de sus historias son tan diversos que tiene experiencia en todo lo que se le proponga.

Los actores más destacados por Spielberg. /WEB

Su extensa carrera le ha facilitado la comunicación y contacto con miles de actores de todo el mundo. El hecho de compartir locaciones y cientos de guiones, provocó que conozca en profundidad a cada uno de ellos y pueda considerarlos dentro de una lista como los mejores de la historia.

El top 3 de actores según Spielberg

Spencer Tracy

Se trata de uno de los actores más reconocidos del Hollywood Clásico y ganó dos premios Oscar en su carrera actoral. Uno de ellos fue como Mejor Actor en “Capitanes intrépidos” y otro en “Forja de hombres”.

Por otro lado, en 1954 ganó el premio a Mejor Actor de Drama por “La actriz” y un premio BAFTA por lo mismo con la película “Guess who is coming to dinner”.

Los actores más destacados por Spielberg. /WEB

Henry Fonda

Nació en Nebraska y falleció en Los Ángeles; en su pasado fue nombrado por el American Film Institute como la sexta mayor estrella masculina de la historia de Hollywood.

Aunque se destacó como actor, también fue parte de la Segunda Guerra Mundial como teniente junior. En lo que respecta a sus películas más conocidas, es posible destacar: “Mister Roberts”, “Angry Men” y “On golden Pond”.

Los actores más destacados por Spielberg. /WEB

Jimmy Stewart

Al igual que Henry Fonda, formó parte de la Segunda Guerra Mundial pero en el sector de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Más allá de esto, nació en Pensilvania y, desde joven, se sintió atraído por las artes y la actuación.

Los actores más destacados por Spielberg. /WEB

Fue un exitoso ganador de un Premio Oscar en el año 1940 por “La historia de Filadelfia”. A 25 años de ese momento, recibió un Oscar Honorífico por su trayectoria profesional.

Es posible verlo en 92 películas, muchas de ellas exitosas como: “Vertigo”, “El espíritu de San Luis”, “Qué bello es vivir” y “Anatomía de un asesinato”.