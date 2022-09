Se publica “Alguien muere”, las crónicas premiadas de Rolando López

Ahora que ya no está, sus lectores pueden decirlo sin que se moleste: Rolando López (1967- 2021) fue el mejor cronista local de su generación. No es un dato menor que un texto suyo – “Lady Killer” - forme parte de “¡Extra! Antología de la crónica policial en la Argentina”, donde aparecen artículos de Roberto Arlt, Osvaldo Soriano, Ricardo Ragendorfer, Marta Dillon y Juan José Becerra.

“Lady Killer” es imperdible y verdaderamente “antológica”: cuenta la historia de Ricardo Caputo, un hombre nacido en la Cuarta Sección de Ciudad que emigró a Estado Unidos para “hacerse la América” y que –por esas cosas de la vida que tanto despertaban la curiosidad de López– se transformó en un asesino serial digno de un manual de psiquiatría o de una serie de Netflix: mató en EE. UU. a cuatro mujeres en veinte años, volvió a Mendoza y le confesó a su madre, uno por uno, los oscuros secretos que su mente guardaba.

Alguien muere, el último libro del recordado Rolando López

Pero como no es cosa de todos los días dar con un verdadero “serial killer”, López –”El Roly” López como se lo conocía entre los periodistas y en el ambiente del rock, en los ‘90, cuando fue baterista de grupo de rock Salvages Unitarios- gastaba buena parte de su tiempo buscando temas. Con el tiempo conformó una fina red de “informantes”: policías, periodistas –incluso de la competencia-, jueces, abogados y fiscales le contaban historias que él transformaba en lo que luego bautizaría como una “Gran Robando”.

Robar e imaginar

Según la revista Anfibia –medio que lo tenía como colaborador- la “Gran Robando” (juego semántico con su nombre) “consiste en encarar una nota policial allí donde no se ve demasiado el hecho policial. López, que disertó en algunas facultades de periodismo acerca de esta modalidad, dice que donde otros ven vagancia, él ve imaginación para salvar una nota que parece perdida”.

Mitad en chiste, mitad en broma, un día me leyó, a modo de ejemplo exacerbado del original método, una nota que apareció en un medio del Valle de Uco: “Es genial”, me dijo y leyó el título: “Una plaga de ranas toro amenaza con llegar al Gran Mendoza”.

“Lithobates catesbeianus se llaman estos exóticos batracios importados de EE. UU.… Se han escapado de un criadero de San Carlos… Un biólogo dice ‘hay que matarlas a todas’ porque pueden alterar el ecosistema provincial”, me resumió, entre risas.

La nota era de 2012 y, por suerte para todos, la invasión de estas ranas aún no se produce. Roly, cada vez que veía una información estrambótica en algún lado, recordaba el asunto. Ranas toro. La última vez que se refirió al asunto fue el año pasado, una vez que fui a visitarlo a su departamento del barrio Unimev.

“Anoche soñé con las ranas toro. Nos habían invadido. Andaban esquivando autos por el acceso Este”, me dijo, mientras se tomaba unos mates, reía y repasaba los remedios que le tocaban esa tarde.

Rolando López fue baterista de Los Salvages Unitarios.

De perros y gente peleadora

Si bien estos extraños y comestibles animalitos nunca aparecieron en las crónicas de López, fue en otro animal donde López encontró material para una de sus textos más logradas. Allá por 2010, leyendo la contratapa de Crónica, dio con un voluntarioso perro español. Ese fue el germen de “Canelo, el perro que esperó a su dueño durante 12 años”, suerte de biografía novelada de un animalito que vivió largos años en la puerta de un hospital, esperando a su amo.

Llamativamente, López –animal de departamento desde su juventud- nunca en su vida tuvo un perro. Sin embargo, se embarcó en la empresa de contar la vida de Canelo; viajó a Cádiz, entrevistó a gente y logró su obra más conocida que tuvo luego una edición española.

Canelo, 8 premiadas y El boxeador que sonreía demasiado: tres de los ocho libros que publicó Roly López.

“Encontré en la vida de Canelo todo lo que se puede hallar en la existencia de cualquier humano; de los perros no nos diferenciamos demasiado. La simpleza de la parábola de la vida nos es común a todos: nacer, crecer, morir; reírse, llorar, estar indiferente; no sentir, sentirse fuerte, no querer sentir más. En la vida de un perro puede entrar la de cualquier persona”, se puede leer en el prólogo del libro.

Esa forma hibrida que utilizó en “Canelo” –mixturando elementos de la novela, la crónica y la biografía- la volvió a repetir en 2020 cuando después de años de trabajo –trabajaba rigurosa y metódicamente sus libros en casa, por las mañanas, y por la tarde ejercía el periodismo en diario Los Andes- publicó “El boxeador que sonreía demasiado”. Fanático de Godoy Cruz, no le gustaba el boxeo, sin embargo, su olfato lo llevó a escribir sobre la gloria y caída del boxeador mendocino Alejandro Lavorante, un peso pesado que llegó a pelear con el más grande de todos: Cassius Marcellus Clay.

Ultimas crónicas

A poco más de un año de su muerte y para placer de los lectores que siguieron sus notas dominicales en Los Andes y leyeron sus libros, Ediciones Culturales edita por estos días “Alguien muere”. Se trata de una colección de textos en los que López plantea “la característica efímera de la vida, el modo en que se toma la muerte dependiendo de las clases sociales, de los momentos y de las miradas”, según se lee en la nota que abre el volumen y donde resuenan ecos “sociológicos” del alemán Ferdinad Von Schirach, uno de los autores que Roly leía en sus últimos años.

Disputándole energía a una enfermedad terminal y en los momentos en que los tratamientos a los que se sometía se lo permitieron, Roly se embarcó en darle forma a este, su último libro, echando mano a algunos textos ya publicados y lo presentó en la primera edición de los Premios Vendimia dedicados a la crónica.

Un mes después de su fallecimiento el libro resultó ganador y, por estos días, llega a las librerías (se puede adquirir en la Feria del Libro y en la librería Gildo D´Accurzio. España 1260 de Ciudad).

Por calidad, madurez y contundencia es una continuación de “8 premiadas”, el volumen de 2019 que reúne, justamente, ocho crónicas suyas que a través de los años recibieron distinciones a nivel nacional.

En “8...” como en “Alguien muere”, están ese tipo de historias donde un elemento casi increíble, casi fantástico, surge repentinamente para demostrar que la mejor forma de hacer una crónica es encontrar esa pieza que funciona como otra vuelta de tuerca y que nos lleva a creer que la realidad supera la ficción.

Roly fue músico, escritor y periodista.

Así, en el texto “Imposible saberlo”, se muestra la particular escena del crimen que encontró la policía, al ingresar a la casa de un acumulador. O en “Triple O”, donde se narran las andanzas de un ladrón argentino cuya tumba en el cementerio de Quillota, Chile, se transformaría en una suerte de lugar de peregrinación.

También forman parte del nuevo libro “Serial”, una última versión de “Lady Killer”, o “Brazo enterrado en la nieve”, un relato sobre los restos de unos andinistas perdidos en el Aconcagua que fueron encontrados cincuenta años después. En ambas se hacen presentes recursos como la fragmentación del texto para mantener la tensión, la economía verbal, la precisión y, cuando la situación lo permite, la ironía o el humor negro, tal como sucede en “Crucificado”, un vívido relato de humor negro, en el que un periodista y un fotógrafo van al particular velorio de un joven asesinado.

En épocas de fake news, algoritmos de Google y modelos empresariales, “Alguien muere”, las últimas crónicas de Rolando López, bien pueden leerse como los últimos reflejos de un periodismo que tal vez esté desapareciendo, pero también como una posible salida a la crisis de los medios. En todo caso, bonitas páginas para leer, por las tardes, a la hora del té.

