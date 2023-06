Se filtró una foto de Caramelo de Gran Hermano que angustió a los fans: en las redes destrozaron a Romina Uhrig

Romina Uhrig, quien participó en Gran Hermano 2022, compartió recientemente una foto de su perro Caramelo que ha generado preocupación entre los fanáticos.

La imagen se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde los seguidores expresaron su inquietud por la apariencia del animal y su aparente tristeza.

La situación comenzó cuando la cuenta de LAM (América TV) publicó la foto de Caramelo preguntando quién era, en referencia a la mascota de Romina Uhrig.

La foto de Caramelo que despertó la polémica

Esta publicación desencadenó una ola de comentarios de los seguidores, quienes expresaron su preocupación por el bienestar del perro, particularmente en relación con su pelaje y su expresión de tristeza.

Algunos usuarios incluso compararon la situación de Caramelo con la de Mora, otra mascota que estuvo en el reality y que ahora está con Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022. Un seguidor comentó: “El destino hubiera sido diferente si se iba con Nacho o Marcos”.

La preocupación por Caramelo se hizo evidente en los comentarios de los usuarios en las redes sociales. Algunos expresaron su descontento con Romina Uhrig y mencionaron que el perro no estaba siendo bien cuidado. Uno de ellos señaló: “Lo veo a él y luego a Morita... un abismo. Merecía ir con su hermanita a Salta”.

Los comentarios contra Romina Uhrig por el estado de Caramelo

Los internautas también hicieron comentarios jocosos sobre el estado del pelaje de Caramelo, acusando a Romina Uhrig de descuidarlo.

Los comentarios en Twitter en contra de Romina Uhrig

Algunos usuarios bromearon diciendo: “Mínimo 2 veces al año hay que peluquearlas, Romina le va a hacer sacar rastas”. Otros compararon la situación del perro con la de More Rial, mencionando que aunque tenía todo, no era feliz.

Además de los comentarios en tono de broma, también hubo usuarios que manifestaron su preocupación sincera por Caramelo.

Algunos expresaron que el perro parecía triste y que no estaba pasando un buen momento. Uno de ellos comentó: “Pobrecito, no tiene buena pinta. No parece feliz”. Otro usuario opinó: “Un perrito que no la está pasando bien”.

Los comentarios contra Romina Uhrig por el estado de Caramelo

Los comentarios contra Romina Uhrig por el estado de Caramelo

