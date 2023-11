Se anunció el lineup del Festival Lollapalooza Argentina 2024 y hay un mendocino confirmado

Finalmente se conoció la grilla completa del Festival Lollapalooza Argentina 2024. La próxima edición se celebrará el 15, 16 y 17 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires y tendrá un lineup con bandas muy esperadas por los fanáticos.

El predio tendrá cinco escenarios, por donde pasarán artistas nacionales e internacionales de variados géneros como el pop, el rock, punk, el género urbano, entre otros.

Aunque la preventa terminó, todavía hay tickets disponibles, y se pueden comprar solamente en el sitio allaccess, con tickets a partir de los 50 mil pesos por jornada, o el abono a partir de 120 mil pesos.

La grilla del día inaugural

El viernes 15 de marzo será el día de apertura, que contará con la presencia de la banda estadounidense Blink-182, quienes actuarán por primera vez en nuestro país.

La música electrónica sonará al ritmo de Diplo, una de las figuras más fuertes del EDM, el australiana estrella del house Dom Dolla, el DJ y productor MK, el dúo francés The Blaze, y los argentinos Mariano Mellino, Evlay y Peces Raros.

Otra de las figuras confirmadas es Cristian Castro que combinará sus clásicos románticos y del pop. La grilla se completa con la estadounidense Fletcher, y las argentinas Juliana Gattas (Miranda!) y Juana Rozas.

Uno de los momentos más alegres estará a cargo de los mexicanos del Grupo Frontera, quienes son una de las bandas más populares del género.

La organización dio a conocer el line up completo de la nueva edición del festival.

Sábado con presencia mendocina

El segundo día estará marcado por el pop internacional y el nuevo y clásico rock argentino. Por un lado, dos estrellas del pop como R&B SZA junto al icónico Sam Smith serán parte del plato fuerte. También harán los suyo el dúo Miranda!, la actriz y cantante estadounidense Dove Cameron, el R&B de Omar Apollo y la mexicana Kenia Os.

El cantante confirmó su visita a la Argentina como parte del line up del festival.

Dentro de la presencia argentina, ese día actuarán FERMIN y Santi Muk, dos exponente del nuevo pop. Y la sorpresa también la dará el mendocino Lucca Bocci, quien está radicado en España y debuta en el festival.

El rock contará con la presencia internacional de la banda francesa Phoenix, The Driver Era, Nothing But Thieves y los argentinos Koino Yokan.

Otro de los confirmados es el grupo Jungle, como exponente de la música dance. Y para los amantes de la música electrónica, se presentará el trío británico de trance y progressive Above & Beyond, Timmy Trumpet, Loud Luxury, Chico Blanco Live y la argentina Franzizca.

El lineup lo completan Robleis, Latin Mafia, BM, Santi Celli, Mechayrxmeo e ill Quentin, entre los más destacados.

El mendocino debutará en el festival con su música indie rock.

Hozier y Limp Bizkit cerrará la edición 2024

La última jornada del festival, el domingo 17 de marzo estará marcado por la participación de FEID el cantante de reggaetón y música urbana. Aunque la grilla tendrá también a Limp Bizkit la banda estadounidense que es un clásico del metal y rap. Y la presencia de HOZIER, una de las estrellas de la música folk también será presente del Lollapalooza Argentina.

El lineup de esta jornada es bien ecléctico con dosis de rock alternativo con Thirty Seconds to Mars, el trío italiano Meduza con un set de música house, el productor y cantante de origen chino Zhu, y al francés Dombresky.

La banda estadounidense vuelve a la Argentina y será una de las estrellas de la tercera jornada del Festival Lollapalooza 2024 (Twitter @LimpBizkit).

La provocadora Rina Sawayama como así también el estadounidense Dayglow, y los argentinos de Bandalos Chinos y El Zar le aportarán el momento más pop y rock del día.

La grilla se completa con el trapero radicado argentino Bhavi. También se confirmaron King Gizzard & the Lizard Wizard, Pierce the Veil, el cantante mexicano León Larregui y Ximena, entre los nombres más destacados.