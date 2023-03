Quejas, presiones y listas negras: por qué echaron a la argentina Victoria Alonso de Marvel

Después de casi 17 años, la argentina Victoria Alonso, que cumplía trabajos como presidenta de producción física, posproducción, efectos visuales y animación de Marvel Studios, dejó la mega industria, por decisión de terceros, según afirma la revista especializada Variety.

Disney, que es dueña de Marvel, aún no anunció el reemplazo de Alonso. Y dada la amplitud de las tareas que desempeñaba la argentina, es probable que se necesite más de una persona para ocupar su lugar en Marvel Studios.

El despedido de Victoria Alonso, de 57 años, deja en vela a cientos de personas, sobre todo por el nuevo funcionamiento que deberá tener la industria del cine.

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, ahora tendrá la tarea de intentar estabilizar su empresa matriz en medio de la inestabilidad económica.

Las causas por las que Victoria Alonso deja Marvel

Si bien la causa del despido de Alonso no está clara, se ha llegado a saber que la decisión fue tomada por un consorcio que incluyó la gente de recursos humanos, el departamento legal de Disney y varios ejecutivos. La última palabra estuvo en manos del copresidente de Disney Entertainment, Alan Bergman.

Victoria Alonso dejó Marvel tras 17 años.

Kevin Feige, uno de los mayores beneficiarios del trabajo que Victoria Alonso hizo, admitió haberse sentido “atrapado en una situación imposible”, por lo que no intervino en lo que ocurrirá con quien fue una de sus mejores empleadas.

Y, siempre según Variety, numerosas fuentes señalaron la “tremenda presión bajo la que ha estado la unidad en los últimos años para ofrecer contenido atractivo no solo a los cines, sino en forma de nuevos programas de transmisión destinados a reforzar Disney+. En 2021 y 2022, Marvel lanzó 17 títulos (siete películas, ocho series de transmisión y dos especiales de televisión) durante 23 meses.

Una pensadora súper ¿exigente?

Recientemente se difundieron historias publicadas en Internet, en la que artistas de efectos visuales comenzaron a quejarse sobre los exigentes cronogramas de posproducción de Marvel. “Las quejas iban desde horas extras implacables hasta la escasez crónica de personal y la incapacidad de evitar entregar un trabajo deficiente debido a los cambios constantes en los plazos”.

“Algunos señalaron que Alonso pondría en la lista negra a los artistas que la han cabreado de alguna manera”

La carrera de Victoria Alonso en Marvel

Victoria Alonso había estado en la compañía desde los primeros días del Universo Cinematográfico de Marvel, estableciendo una carrera envidiable por casi 17 años.

Se unió al estudio en 2006 como jefa de efectos visuales y posproducción, y ayudó a lanzar el Marvel Cinematic Universe (MCU) como coproductora de “Iron Man” de 2008. Se desempeñó como coproductora en “Iron Man 2″ (2010), “Thor” (2011) y “Capitán América” (2011). Luego, fue ascendida a productora ejecutiva en “The Avengers” (2012), película que recaudó 1.500 millones de dólares y marcó un antes y después en el negocio de los superhéroes.

Victoria Alonso fue parte de “Argentina, 1985″

“Argentina, 1985″ estuvo cerca de conseguir un premio Óscar, sin embargo, quedó con sabor amargo. Una de las responsables de que la película con Ricardo Darín tenga tanto reconocimiento es de Victoria Alonso, que fue productora del filme: “Axel Kuschevatzky hacía mucho que quería trabajar conmigo, y cuando me dijo que estaba haciendo esto, me preguntó si yo quería ser parte, y yo tuve que pedir permiso. Obvio, me lo dieron, y lo hicimos”, recordó .