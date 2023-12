Qué fue de la vida de Antonella Cavalieri, la novia de Paulo Dybala antes de conocer a Oriana Sabatini

Antes de enamorarse perdidamente de Oriana Sabatini, Paulo Dybala tuvo una intensa historia de amor con Antonella Cavalieri, quien supo conquistar su corazón y afianzarse en una relación que duró cuatro años.

En 2014, la pareja se enamoró y ambos partieron a Italia, debido a que el futbolista se sumaba al Palermo. En 2018 comenzaron los problemas sin retorno que llevaron a ella a poner un párate en la relación.

Así es la nueva vida de la ex de Paulo Dybala.

“Mientras Paulo se hacía más famoso, más se alejaba de mí. Me mudé por amor desde la Argentina, sin conocer a nadie. Era una pesadilla”, expuso Antonella Cavalieri, con dolor por lo sucedido, al tiempo de haber tomado la determinación de separarse de Dybala.

Con el tiempo ese romance se esfumó de los medios de comunicación, pero todo indica que se dio por que el futbolista no cumplía con el pacto de fidelidad: “La popularidad y las chicas que se le insinuaban arruinaron nuestra historia. Él siempre negó que tuviera otras historias, pero en un cierto punto dejé de creerle, me saqué la venda de los ojos, armé mi valija y me fui”.

La nueva vida de Antonella Cavalieri tras separarse de Dybala

Lejos de quedarse lamentándose, Cavalieri aprovechó que se encontraba en Italia y que contaba con cierta popularidad para instalarse en los medios. Así, comenzó a probar suerte en este rubro y terminó participando de dos programas deportivos que la llevaron al Mundial de Rusia 2018.

De este modo, la ex de Dybala encontró en los programas deportivos la mejor excusa para saltar a la fama e instalarse en la farándula italiana.

Actualmente, Antonella Cavalieri suele compartir con sus más de 300 mil seguidores de Instagram sus viajes alrededor del mundo, algo que la apasiona cuando tiene tiempo libre.

Su cuota pendiente a cuatro años de separarse de Paulo Dybala es en el plano amoroso, ya que no ha tenido suerte y no volvió a mostrarse enamorada en público.

