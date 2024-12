Qué dijo Mirtha Legrand tras su polémica entrevista a Roberto García Moritán: “Está muy dolido...”

Mirtha Legrand se enfrentó a las preguntas del movilero de LAM a la salida del canal, luego de la grabación de su programa del sábado, donde entrevistó a Roberto García Moritán. La conductora se refirió a la entrevista del fin de semana, la que provocó críticas y elogios por igual debido al tono incisivo de la diva y a las revelaciones del empresario.

A la salida de Eltrece, el periodista ya tenía información sobre lo picante que había sido la entrevista. Al ser consultada por un notero, Mirtha no esquivó las preguntas y dejó algunas definiciones que avivaron aún más el interés por el programa. ”Estuvo buena, estuvo buena. Fue tensa, tensa”, resumió.

El movilero insistió al preguntarle si había creído todo lo que García Moritán dijo en el programa. Con la franqueza que la caracteriza, Mirtha respondió: ”No, no. Algunas cosas sí, otras no. Pero bueno, está muy dolido él también. Me trató de operadora. Son riesgos que se corren cuando hacés televisión”.

Mirtha Legrand volvería a invitar a Roberto García Moritán

Pese a la tensión que reconoció durante la entrevista, la diva dejó en claro que volvería a invitarlo al programa si se diera la oportunidad. ”Sí, sí, sí, lo volvería a invitar”, aseguró con decisión.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue cuando Mirtha, en su clásico estilo filoso, le recordó a Moritán su supuesta participación en una fiesta polémica de la que se habló en los medios. El notero no dejó pasar el dato y le consultó sobre ese episodio, lo que provocó una respuesta entre humor y sorpresa de la conductora: ”¿Y vos cómo sabés todo? ¿Quién te contó todo? Bueno, ya salió todo. Me voy a descansar, querido. Adiós, adiós”.

Roberto García Moritán y Mirtha Legrand.

La entrevista a García Moritán no solo generó repercusión por su contenido, sino también por el manejo que Mirtha hizo de los temas. La conductora, que lleva décadas al frente de los almuerzos más famosos de la televisión, demostró una vez más que no teme hacer preguntas incómodas ni enfrentarse a sus invitados en busca de la verdad.

El empresario, que es conocido tanto por su faceta política como por haber sido pareja de Pampita, no esquivó las preguntas de Mirtha, pero quedó claro que algunas respuestas no terminaron de convencer a la conductora.