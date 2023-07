Primeras imágenes de la esperada secuela de “El Exorcista”

Durante la jornada de hoy, se dieron a conocer las primeras imágenes de la nueva entrega de “El Exorcista”. La cinta se llama “El Exorcista: Creyente” y ya estrenó los pósters referidos a la historia.

La primera historia sobre poseción estuvo en manos del director William Friedkin y se basó en la terrorífica trama del libro homónimo de William Peter Blatty. En esta ocasión, unos cincuenta años después, llega una nueva entrega.

El Exorcista 1973, poster.

Quien estará al mando de la dirección general de la cinta es David Gordon Green, artista que trabajó para algunas entregas de terror como “Halloween”. En esta ocasión, se trata de una nueva historia que comparte algunos detalles de la primera película y completa la exitosa y reconocida franquicia y comienza una trilogía.

El Exorcista 1973, poster.

Para alivianar la gran espera del tráiler, el cual se espera para las próximas semanas, llegaron los pósters. En ellos se puede ver a niños poseídos muy similares al personaje que en su momento encarnó Linda Blair.

El Exorcista 1973, poster.

Desde el estreno en 2005 de “Dominion: Prequel to The Exorcist”, una versión alternativa de “Exorcist: The Beginning” del año anterior, la franquicia de “El Exorcista” ha estado ausente en la pantalla grande. Estas películas vinieron después de “The Exorcist II: The Heretic” de 1977 y “The Exorcist III” de 1990.

De qué trata la nueva entrega de “El Exorcista”

El año pasado, recibimos los primeros detalles sobre la trama de la próxima entrega de la franquicia “El Exorcista”. Según la información revelada, Odom Jr. asumirá el papel de un padre cuyo hijo ha sido poseído por fuerzas sobrenaturales. En su desesperación por encontrar ayuda y liberar a su hijo de esta posesión, su personaje buscará a Chris MacNeil, interpretada nuevamente por Ellen Burstyn, quien retoma el icónico papel después de 40 años.

El Exorcista 2023, poster.

Esta conexión entre los personajes promete traer de vuelta el suspense y la intriga que hizo famosa a la película original de “El Exorcista”. Los fanáticos de la saga sin duda esperan con ansias esta emocionante nueva entrega.

El Exorcista 2023, poster.

Por el momento, se indicó que la fecha de estreno de esta esperada película será el 13 de octubre de 2023 en la previa a una nueva celebración de Halloween.

El Exorcista 2023, poster.

