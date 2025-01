Premios Globo de Oro: uno por uno, todos los ganadores de la primera gran gala de premios 2025

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) entregó este domingo los premios a los nominados en cine y televisión a la 82ª edición de los Globos de Oro (Golden Globe).

Conocida como la “antesala de los Óscar”, la ceremonia aportó un panorama de los favoritos para la temporada de premios.

En cine, “Emilia Pérez” lideró la lista con 10 nominaciones mientras que, en el rubro de televisión, “The Bear” tiene cinco candidaturas.

El polémico musical sobre un cartel de droga y un líder narco transgénero, dirigido por el francés Jacques Audiard y adquirido por Netflix en el Festival de Cine de Cannes de este año, obtuvo la mayor cantidad de nominaciones de todos los largometrajes contendientes, incluyendo mejor película musical o comedia, mejor director para Audiard, mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña y Selena Gomez, mejor actriz para Karla Sofía Gascón, mejor guion y mejor banda sonora original.

No muy lejos se encuentra “The Brutalist”, con siete nominaciones. Se trata de un drama de Brady Corbet sobre los problemas que enfrenta un arquitecto húngaro bajo el yugo de un enigmático mecenas del arte. “Conclave”, suspenso psicológico de Edward Berger sobre el secreto detrás de la búsqueda de un sucesor para un papa fallecido, se lleva seis candidaturas.

Otras películas destacadas son “La sustancia”, “Anora” y “Challengers”, entre otras.

Mejor Película - Drama

Dune: Part Two

The Brutalist

Mejor Película – Musical o Comedia

The Substance

Mejor director - Película

Payal Kapadia, All We Imagine as Light

Coralie Fargeat, The Substance

Brady Corbet, The Brutalist - Ganador

Mejor guion - Película drama o comedia/musical

Coralie Fargeat, The Substance

Brady Corbet, Mona Fastvold, The Brutalist

Mejor interpretación de un actor en una película dramática

Sebastian Stan, The Apprentice

Adrien Brody, The Brutalist

Mejor interpretación de una actriz en una película dramática

Fernanda Torres, I’m Still Here

Tilda Swinton, The Room Next Door

Pamela Anderson, The Last Showgirl

Mejor interpretación de un actor en una película musical o comedia

Sebastian Stan, A Different Man - Ganador

Jesse Plemons, Kinds of Kindness

Mejor interpretación de una actriz en una película musical o comedia

Demi Moore, The Substance - Ganadora

Mejor interpretación de un actor de reparto

Jeremy Strong (The Apprentice)

Guy Pearce (The Brutalist)

Mejor interpretación de una actriz de reparto

Margaret Qualley, The Substance

Felicity Jones, The Brutalist

Logros cinematográficos y de taquilla

The Wild Robot

Inside Out 2

Mejor Película Animada

The Wild Robot

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Memoir of a Snail

Inside Out 2

Mejor Película en Lengua No Inglesa

All We Imagine as Light

Emilia Pérez - Ganadora

The Girl with the Needle

I’m Still Here

The Seed of the Sacred Fig