Por fin llegó: el desgarrador comunicado de los actores de Friends tras la muerte de Matthew Perry

Era la palabra más esperada y finalmente llegó. Los amigos de “Chandler” hablaron y decidieron hacerlo en conjunto. Desde la muerte de Matthew Perry se esperaba que los actores de Friends dijeran algo y llamaba la atención que no se pronunciaran, pero, mirando desde lejos, es entendible el dolor y que hayan necesitado tiempo para procesarlo.

“Todos estamos completamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos algo más que compañeros de reparto. Somos una familia”, comienza diciendo el comunicado firmado por Coutney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, y publicado en la revista People.

“Hay mucho que decir, pero en este momento vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable. Con el tiempo diremos más, cómo y cuándo podamos”, continúa el comunicado. “Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaban en todo el mundo”.

Seguramente, una vez que pase el tiempo, sus compañeros de elenco y amigos vayan subiendo material con él y, por qué no, alguna que otra foto o video inédito. Es cuestión de tiempo. Fueron muchos años de trabajar todos los días y, como el mismo Perry lo confesó muchas veces, de apoyarlo cuando la estaba pasando mal.

El dolor de los cercanos

Maggie Wheeler, quien interpretaba a Janice, fue la primera en despedirlo a través de las redes: “Qué pérdida... El mundo te va a extrañar, Matthew Perry. La alegría que nos diste a tantos de nosotros en tu demasiado corta vida seguirá. Me siento agradecida por cada momento creativo que compartimos”.

Los “padres” de Chandler también se despidieron de él. Morgan Fairchild, la madre del actor en la ficción, afirmaba en la red social X: “Tengo el corazón roto por la prematura muerte de mi ‘hijo’, Matthew Perry. La pérdida de un actor tan joven y brillante es impactante. Le envío mi amor y mis condolencias a sus amigos y familia, especialmente a su padre, John Bennett Perry, con quien trabajé en Flamingo Road y Falcon Crest”.

Kathleen Turner, quien personificaba a la mujer transexual en la que se convirtió el padre de Chandler, muchas veces reconoció que las nuevas generaciones la recuerdan más por este papel que toda su trayectoria anterior. “Es tristísimo cuando piensas en lo joven que era”, declaró la actriz.

Marta Kauffman y David Crane, los creador de la serie, así como su productor ejecutivo, Kevin Bright, han compartido un comunicado a través de The Hollywood Reporter. “Parece imposible. Todo lo que podemos decir es que nos sentimos bendecidos de que haya sido parte de nuestras vidas. Era un talento brillantísimo. Es un cliché decir que un actor hace suyo el papel, pero en el caso de Matthew no hay palabras más auténticas. Desde el primer día en el que lo escuchamos hablar como Chandler Bing, no hubo otro para nosotros”, expresa el doloroso mensaje.

“Siempre atesoraremos la alegría, la luz, la cegadora inteligencia que tenía en cada momento, no solo en su trabajo, sino también en su vida. Siempre era la persona más divertida del lugar. Más que eso, era la más dulce, con un corazón desprendido y generoso. Le mandamos todo nuestro amor a su familia y amigos”. Hay una particularidad, y es que los autores de la serie nombraban a cada episodio de forma muy similar: ‘El de...’, acompañado de una anécdota de cada cual: ‘El de Barbados’, ´El de la boda de Phoebe’ o ‘El de la mermelada’. Fieles a esta tradición, así firmaron su comunicado: ‘Este sí que es el ‘El de cuando se nos rompe el corazón’”.

