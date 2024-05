Paula Chaves habló sin filtros tras ser desplazada por Wanda Nara para conducir “Bake Off Argentina”

Paula Chaves estuvo al frente de las últimas tres temporadas de “Bake Off Argentina”, pero ahora Telefe decidió que Wanda Nara sea quien conduzca de este formato. Este cambio tomó a muchos por sorpresa, sobre todo a la modelo que se enteró por los medios de que no volvería a hacer el programa que fue un gran éxito en pandemia.

Wanda Nara se encargó de hacer pública la noticia de que no conducirá “Masterchef” este año sino “Bake Off Argentina”, ciclo para el que siempre convocaron a Paula Chaves, quien por primera vez habló de este cambio y lo hizo sin filtros frente a la cámara de LAM.

“¿Te dolió que no fueras convocada para Bake Off?”, indagó Santiago Sposatto. Paula tardó en responder, pero no dudó en ir con la verdad: “Mmm, sí, sí, me dolió. Quise usar otra palabra, no sé si es que ‘me dolió’. Me duele pero también entiendo la situación”.

“‘Me dolió' me parece que es decirlo más desde un lado de enojo y no estoy enojada, ni mucho menos. Sino que es un proyecto que hice durante tanto tiempo, que me encantó hacer, que marcó un montón en mi vida y en mi carrera, que voy a estar eternamente agradecida a Telefe por la oportunidad que me dio y de más”, agregó.

“Pero obviamente que es triste pero entiendo la situación del canal, donde ya tenía contratada una producción, que tenía contratada a una conductora, donde iban a hacer un formato que no se pudo hacer como Masterchef, terminan haciendo Bake Off y ya tenían un equipo contratado. Y bueno, es lógico. Laburo hace muchos años en esto y entiendo también estas situaciones”, se explayó sobre la situación.

“Entonces estás tranquila de que no fue por cómo lo hiciste...”, acotó Sposato. “No sé, igual. Ni idea, no me voy a poner en eso, eso solo lo saben los directivos de Telefe. Yo creo que lo hice muy bien y la pasé muy bien haciéndolo, me divertí”, respondió ella.

Wanda Nara será la conductora de la nueva temporada de “Bake Off Argentina”

Uno de los detalles que Telefe tuvo en cuenta para proyectar es la presencia de artistas que estallaron su fama y pisaron fuerte. El caso más interesante fue Wanda Nara con la conducción para “Masterchef” y ahora volverá a las cocinas con un programa similar.

Se trata de “Bake Off Argentina”, el reality de la pastelería que anteriormente tuvo al frente a Paula Chaves. Esto fue adelantado hace un tiempo por la empresaria que comentó en sus redes sociales: “Vuelvo al país en mayo”.