Paul Simon regresa con un nuevo álbum a los 81 años

El cantautor estadounidense Paul Simon anunció su regreso musical a los 81 años con un nuevo álbum, Seven Psalms (Siete salmos), que saldrá a la venta el 19 de mayo. “Pensada para que se escuche como una pieza continua, esta composición de 33 minutos y siete movimientos trasciende el concepto de álbum”, indica la página web del artista.

Se trata del primer disco que presenta Simon en cinco años, después de Into the blue light (2018), en el que reinterpretaba éxitos de su carrera con músicos de jazz. En un video, el propio Simon explica que Seven Psalms es fruto de un sueño que tuvo a principios de 2019 y tras el que se levantaba de madrugada varias veces a la semana con ideas y palabras que iba anotando.

“Esta pieza entera es un debate conmigo mismo sobre creer o no”, dice el cantautor en una de las escenas, en las que se ve el proceso de grabación con instrumentos y con otros artistas como su esposa, Edie Brickell. El video es un adelanto de una película, In restless dreams, dirigida por el documentalista Alex Gibney.

La venta de su catálogo

En 2021, Sony Music Publishing anunció que compró todas las canciones de Paul Simon, cuya carrera musical abarca más de seis décadas y que formó parte del legendario dúo Simon & Garfunkel.

Aunque no se ha desvelado el precio que Sony pagó por el catálogo musical, sí se sabe que incluye tanto canciones icónicas como The Sound of Silence y Mrs. Robinson, de su época en Simon & Garfunkel, como piezas que lanzó durante su carrera en solitario, como 50 Ways to Leave Your Lover y las que forman parte del álbum Graceland.

“Que se nos confíen las canciones (de Simon) y la música que grabó es un privilegio artístico enorme para Sony Music Group a nivel mundial”, dijo en un comunicado el presidente de la compañía, Rob Stringer.

“Paul Simon es un compositor maestro único en la vida cuya obra ha generado una influencia duradera en nuestra cultura y nuestra conciencia”, afirmó, por su parte, el consejero delegado de Sony Music Publishing, John Platt, que describió sus canciones como “indelebles”. Por su parte, Simon explicó en el texto que comenzó su carrera en Columbia/Sony Records, por lo que le pareció “natural” vender sus canciones a la misma compañía.

Simon se unió así a otros importantes artistas que han vendido todas sus canciones a multinacionales discográficas, como Bob Dylan, que recibió 400 millones de dólares de Universal Music Publishing Group; Neil Young y Stevie Nicks. Desde que se formó en 1964, Simon & Garfunkel publicó cinco álbumes de estudio y vendió más de 100 millones de copias. Tras la separación del dúo en 1970, Simon comenzó su carrera en solitario y fue premiado con 16 premios Grammy por su trabajo en la industria musical