Pasado Verde presenta su primera Live Session “Volumen 0” en la Nave UNCuyo

El programa de radio Casi Casi Viernes (CCV), de Radio Universidad, celebra quince años en el aire proyectando un ciclo con las mejores live sessions realizadas por bandas de la escena mendocina. En ese contexto, hoy se presenta Pasado Verde con “Volumen 0″, la primera live session producida por la banda y filmada en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza, en agosto de 2021 cuando aún regía el distanciamiento obligatorio. El encuentro será en la Sala Verde de la Nave de la UNCuyo, hoy a las 21, con una entrada general de 600 pesos y preferencial para estudiantes y jubilados a 500 pesos que se pueden obtener en entradaweb.com.

El encuentro tiene la particularidad de poder dialogar tanto con los músicos de la banda como con los responsables de la grabación. En esta oportunidad, además de los chicos de Pasado Verde estará Mario Sánchez, encargado de la grabación, mezcla y masterización.

“Volumen 0 es un video que hicimos hace un par de años hace en el que recorrimos las canciones más representativas de cada disco que teníamos hasta ese momento”, adelanta Joaquín Ferreira Nazar, integrante de la banda. Además agrega: “En esa oportunidad tuvimos invitados a unos vientos, unas cuerdas, un chelo y una viola con los que hicimos unos arreglos musicales”. Esta live session repasa canciones de los discos “Fuego y Flora” (2016) y “Declaración de Principios” (2020).

“Volumen 0″ es la primera live session de la banda, y estuvo dirigida por el realizador audiovisual Tom Escobar, quien estuvo al mando de los videoclips más vistos de la banda “El Plan”, “El Monstruo” y “Sabes dónde encontrarme”.

Un aspecto a destacar es que si bien el público podrá interactuar con los integrantes de la banda, Pasado Verde no va a tocar en esta oportunidad. “Es importante aclarlo, porque por ahí se entiende que que vamos a tocar y no, no va a ser así. Es la proyección de la sesión y la charla”, aclara.

En este sentido el músico detalló algunos contenidos que tienen previstos para este encuentro: “Después de la proyección hay un espacio donde vamos a estar nosotros, va a estar el Marito (Mario Sánchez) que es nuestro sonidista, que también fue el encargado de grabar esa sesión”, explica Joaquin Ferreira Nazar y agrega “La idea es contar cómo fue la parte técnica, cómo fue grabar la parte artística también, cuál fue el concepto artístico, cuál fue la búsqueda y lo que vaya surgiendo ahí junto con la gente”, destaca.

Y aclara que la duración del encuentro no será muy extensa: “Es un plan de una horita. Arranca puntual, se abren las puertas a las 20.30 y comenzamos a las 21″.

Nuevo disco y presentación

En febrero de 2023 la banda lanzó su quinto disco de estudio “La expedición” producido por Lucca Beguerie Petrich y Joaquín Guevara. Consultado acerca de su presentación en el escenario del Auditorio Bustelo, el 15 de septiembre, Joaquín contó algunos detalles de lo que están armando con la producción. “Estamos preparándonos musicalmente para el show, con versiones especiales y obviamente vamos a tocar todo el disco nuevo, además de un repaso por los discos anteriores. Va a ser un show largo”, prometió.

Además destacó que próximamente harán una gira por San Juan, San Luis, Córdoba y Rosario para continuar luego en Buenos Aires.

El disco se encuentra en plataformas (Spotify y Youtube) con videos animados para cada tema: “Hicimos video lyrics, realizados por Enzo Elizondo con filmaciones hechas con un dron en distintos puntos del país”, concluye.

La banda mendocina presentó por primera vez una colección de sus canciones en formato de Sesion.

Ficha técnica de Volumen 0 Live Session

Producción general: Lucila Cairo Guerra, Tom Escobar, Pasado Verde

Dirección: Tom Escobar

Dirección de arte: Lucila Cairo Guerra

Cámara: Gabriel D`Angelo, Diego Iuvone, Tomas Anunziata

Montaje: Gabriel D`Angelo y Tom Escobar

Color: Tom Escobar

Vestuario: Stellis Fernandez (Alfonsina Dinamita)

Asistentes de arte: Romina Narvaez y Sofia Saal

Utilero: Marcos Payueta

Dirección de fotografía: Tomas Escobar

Foquista: Diego Iuvone

Gaffer: Alejandro Guevara (Furia Grips)

Eléctrico: Diego Moureira

Técnico Iluminación: Leonardo Mella

Técnica Audio: GO Técnica

Grabación Audio, Mezcla y Master: Mario Sánchez

Voz, guitarra, teclado: Exequiel Stocco

Guitarra, synthes y coros: Joaquín Ferreira Nazar

Guitarra: Fabricio Potenzone

Bajo y coros: Franco Santillán

Batería: Leonardo Lémoli

Violín: Bruno Cavallaro

Chelo: Matías Longo

Trombón: Manuel Pela Gonzales

Saxo: Gonzalo Giménez

Trompeta: Leonardo Fugy Altavilla