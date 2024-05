La Beriso anunció que no grabará más discos: “La gente disfruta más de los temas viejos”

La reconocida banda de rock nacional, La Beriso, fue ganando lentamente un público fiel que acompañó su crecimiento y celebró como propio el boom de popularidad que llegó casi 15 años más tarde. Desde su aparición en 1998, la carrera artística del grupo los llevó a llenar El Teatro Flores, el microestadio de Quilmes y su primer Luna Park.

Luego, el momento bisagra llegó con su quinto álbum Historias, donde estaban las canciones No me olvides y Traicionero. Ahí arrancó una seguidilla de hitos, desde su primer Disco de Oro hasta shows multitudinarios en estadios cada vez más grandes: Malvinas Argentinas, Único de La Plata, Ferro, Vélez y River.

La Beriso en Maipú. (Gentileza: Prensa)

En la actualidad, La Beriso es una de las bandas más populares del país y se ubica en la categoría de “clásicos”, dada su amplia trayectoria y discografía. Liderada por Rolo Sartorio, cantante, compositor y líder del grupo, quien está orgulloso de haber logrado el éxito en otros países, afronta también el desafío de tocar en nuevos mercados. Este año, por ejemplo, irán a Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Estados Unidos y España.

En vista a su futuro con la banda y en diálogo con Clarín, Rolo declaró que no quiere grabar más discos, al descubrir una y otra vez que en los shows la gente disfruta más de los temas viejos que las canciones nuevas: “Yo no quiero sacar nada, porque no sirve. Si yo volviera a empezar hoy con la banda, hubiese sacado los primeros cuatro discos y nada más, porque la gente solo quiere escuchar eso”.

La Beriso en Maipú. (Gentileza: Prensa)

Y sumó: “Pero uno, obvio, quiere sacar canciones para renovarse. Entonces quizás haré canciones para otros o sacaré un disco como solista sin salir a tocarlo. Me gusta la idea de componer para otros y ya lo estoy haciendo”. Además, el cantante adelantó la idea de no programar más giras largas.

Al respecto aseguró: “Este año la idea es tocar un poco menos acá en la Argentina”. Luego, al ser consultado por la influencia de las redes sociales y los haters en sus decisiones, Rolo Sartorio detalló que al principio le “pegó mal” las críticas provenientes de esas plataformas. Y sumó: “A los demás artistas les aconsejaría no tener redes sociales y listo, porque después te influye y no sabés para dónde ir con las canciones”.

Seguí leyendo: