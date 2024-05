Papelón con Marcela Morelo en los Premios Gardel 2024: no la dejaban pasar y reaccionó

Anoche, durante la última edición de los Premios Gardel en el Movistar Arena, Marcela Morelo experimentó un incómodo momento al intentar ingresar al evento.

La cantante decidió compartir esta situación en un vivo de Instagram, sorprendiendo a sus seguidores. Mientras muchos invitados ya se encontraban dentro del miniestadio, Marcela tuvo inconvenientes para ingresar y decidió transmitir en vivo desde el lugar.

Expresó su frustración al decir: “Esta noche es la fiesta de la música pero no me dejan pasar”. Es importante destacar que varios artistas estuvieron presentes en los Premios Gardel, algunos como nominados, otros para realizar presentaciones en el escenario, y otros simplemente por ser reconocidos en la industria musical.

Marcela Morelo, desde el interior de su auto, esperaba poder ingresar al Movistar Arena. Comentó: “Estoy en los Gardel, no me dejan entrar con el auto, así que estoy aquí esperando. Deseo que todos tengan una buena tarde. Si finalmente me permiten entrar, mostraré todo lo que suceda”.

Marcela Morelo se quejó porque no podía ingresar a los Gardel

Finalmente, luego de unas horas de espera, la cantante internacional pudo ingresar al evento y disfrutó junto al resto de los artistas de los aclamados premios.

Lali Espósito ganó en los Premios Gardel e hizo ruido con su discurso

Lali Espósito se coronó como la ganadora del Premio Gardel a Mejor Álbum Pop durante la prestigiosa gala de los Premios Gardel 2024.

En su discurso, la artista no solo celebró su triunfo, sino que también aprovechó la ocasión para lanzar un poderoso mensaje en favor de los derechos de la comunidad LGBT.

“Le quiero dedicar este momento a Pamela, a Mercedes, a Andrea y a Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas. Es cierto que esa palabra no está en el no sé qué del no sé cuánto de la Academia Española, pero está en la calle y en la vida de la gente”, declaró Lali, haciendo referencia a las víctimas de un trágico suceso en el barrio porteño de Barracas.

Las palabras de Lali resonaron profundamente, especialmente después de las críticas recibidas del presidente Javier Milei y su vocero presidencial, Manuel Adorni.

Este último había utilizado sus redes sociales para desacreditar el término “lesbicidio” por no estar reconocido por la Real Academia Española (RAE), en una respuesta a la diputada Romina Del Plá. Sin embargo, Lali contrarrestó esta crítica, subrayando la relevancia y la realidad cotidiana del término para muchas personas.

“No nos acostumbremos a escuchar estas historias, porque es la vida de mucha gente. De nuestros amigos y nuestros amores, que merecen vivir en libertad. Le dedico este premio a la comunidad LGTB”, finalizó la cantante, visiblemente emocionada. Sus palabras fueron una llamada a la acción y un recordatorio de la lucha constante por la igualdad y la libertad.