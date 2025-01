Pampita adelantó su cumpleaños: así festejó en un chiringuito en Punta del Este con amigos famosos

Pampita celebró por adelantado su cumpleaños 47 con una espectacular fiesta en Punta del Este. Pese a que cumple años el próximo 17 de enero, la modelo decidió organizar una reunión el 5 de enero, aprovechando que está instalada en la ciudad uruguaya junto a su hija menor, Ana García Moritán, cumpliendo compromisos laborales.

La conductora reunió a algunos familiares y amigos cercanos en un evento que combinó lujo, diversión y un entorno playero único. La celebración tuvo lugar en Fabric en Casa Mar, un exclusivo parador en las playas de Punta del Este, y se realizó durante la tarde.

“Feliz No cumpleaños, porque el día de mi cumpleaños van a estar todos en mi corazón aunque no estén ahí a mi lado. Quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que son muy importantes para mí, ya lo saben, soy muy amiguera y los amigos me han salvado la vida una y otra vez”, dijo Pampita al brindar junto a su gente.

Pampita eligió un atuendo fresco y sofisticado para la ocasión. Lució un vestido tejido con flecos que dejó entrever una bikini blanca, un conjunto ideal para el entorno playero y completó su look con sandalias nude y un par de anteojos de sol de su cápsula personal, que aportaron un toque de glamour.

A medida que avanzó la tarde, la modelo se mostró sonriente y relajada, compartiendo risas y bailes con sus invitados. La ambientación del lugar y el clima estival crearon el escenario perfecto para disfrutar de su día especial junto a sus seres queridos.

Pampita adelantó su cumpleaños y festejó en Punta del Este. Gentileza Instagram.

Los invitados al cumpleaños de Pampita en un parador de Punta del Este

El evento contó con la presencia de destacadas figuras del espectáculo y amigos cercanos de Pampita. Entre ellos estuvieron Dario Turovelzky, CEO de Telefe, acompañado por su esposa, Sofía Soldati; su hermano Guillermo Ardohain y su pareja Malena Zermoglio; la actriz Lucila Polak, Julieta Novarro, Floppy Tesouro, Fernando Burlando y Barby Franco, quienes llevaron a su hija Sarah; y Laura “Panam” Franco, entre otros.

También participaron el periodista Germán Paolosky, junto a Sabrina Garciarena, y el empresario Fabián Esperón, quienes no dudaron en compartir momentos junto a la anfitriona en un ambiente distendido.

Pampita viajó a Punta del Este con su hija Ana días antes de la celebración para cumplir con compromisos laborales. Como suele hacer, aprovechó su estadía para disfrutar de la ciudad en compañía de amigos y familiares que también se encuentran de vacaciones en la zona.

La fiesta, que estuvo marcada por la alegría y el afecto, incluyó música, baile y un catering exclusivo que deleitó a los invitados. Pampita agradeció la presencia de todos los asistentes y compartió en redes sociales parte de los momentos más destacados del evento.

