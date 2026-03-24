Maxi López volvió a la Argentina en medio de una gran polémica por sus emprendimientos en Europa

Lejos de una vuelta tranquila, el presente de Maxi López aparece marcado por una serie de episodios que complicaron su proyección fuera del país.

Maxi López hará temporada de verano en un canal de streaming.

El regreso de Maxi López a la Argentina dejó de leerse como un simple movimiento personal para transformarse en una situación atravesada por conflictos económicos, negocios fallidos y tensiones en el exterior. Nuevas versiones exponen un escenario más complejo, con antecedentes que condicionaron su continuidad en Europa y que habrían influido directamente en su decisión de regresar.

Maxi López No todos los concursantes de MasterChef Celebrity soportan a Maxi López. web Un restaurante cerrado y deudas sin resolver La periodista Fernanda Iglesias reveló en Puro Show detalles sobre un emprendimiento gastronómico en Londres que López compartía con el exrugbier Agustín Cribi. Según los testimonios, el local cerró de manera repentina bajo el argumento de una remodelación que nunca se concretó.

Exempleados denunciaron que quedaron salarios impagos y que, tras semanas de incertidumbre, recibieron notificaciones de despido sin compensaciones. Uno de ellos resumió la situación: “Dejaron un montón de deudas… eso no se hace”. El conflicto, además de generar reclamos laborales, habría impactado en la reputación empresarial de López en el Reino Unido.

Embed - MAXI LÓPEZ EN BANCARROTA Y ¿DEMANDADO?: "DECIDÍ SALIR, ME QUEDÉ TRISTE" El intento fallido en el fútbol inglés Otro de los episodios que alimenta este escenario es el frustrado intento de adquirir el Birmingham City. La operación, que había sido presentada públicamente, no prosperó por desacuerdos con inversores internacionales.

Según trascendió, la propuesta económica no logró convencer a los socios involucrados, lo que terminó por frenar una negociación que López buscaba posicionar como su desembarco formal en el negocio del fútbol europeo.