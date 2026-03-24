24 de marzo de 2026 - 22:37

Maxi López volvió a la Argentina en medio de una gran polémica por sus emprendimientos en Europa

Lejos de una vuelta tranquila, el presente de Maxi López aparece marcado por una serie de episodios que complicaron su proyección fuera del país.

Maxi López hará temporada de verano en un&nbsp; canal de streaming.

Maxi López hará temporada de verano en un  canal de streaming.

Foto:

gentileza
Por Redacción Espectáculos

El regreso de Maxi López a la Argentina dejó de leerse como un simple movimiento personal para transformarse en una situación atravesada por conflictos económicos, negocios fallidos y tensiones en el exterior. Nuevas versiones exponen un escenario más complejo, con antecedentes que condicionaron su continuidad en Europa y que habrían influido directamente en su decisión de regresar.

Leé además

Ian Lucas, flamante campeón de MasterChef Celebrity, decidió donar el premio.

Ian Lucas sorprendió con su decisión sobre el premio que ganó en MasterChef Celebrity

Por Agustín Zamora
Sofía Gonet emprendió un viaje que le ayude a superar la separación.

Sofi Gonet sorprendió a todo Masterchef Celebrity con una confesión íntima: "Me enamoré..."

Por Redacción Espectáculos
Maxi López
No todos los concursantes de MasterChef Celebrity soportan a Maxi López.

No todos los concursantes de MasterChef Celebrity soportan a Maxi López.

Un restaurante cerrado y deudas sin resolver

La periodista Fernanda Iglesias reveló en Puro Show detalles sobre un emprendimiento gastronómico en Londres que López compartía con el exrugbier Agustín Cribi. Según los testimonios, el local cerró de manera repentina bajo el argumento de una remodelación que nunca se concretó.

Exempleados denunciaron que quedaron salarios impagos y que, tras semanas de incertidumbre, recibieron notificaciones de despido sin compensaciones. Uno de ellos resumió la situación: “Dejaron un montón de deudas… eso no se hace”. El conflicto, además de generar reclamos laborales, habría impactado en la reputación empresarial de López en el Reino Unido.

Embed - MAXI LÓPEZ EN BANCARROTA Y ¿DEMANDADO?: "DECIDÍ SALIR, ME QUEDÉ TRISTE"

El intento fallido en el fútbol inglés

Otro de los episodios que alimenta este escenario es el frustrado intento de adquirir el Birmingham City. La operación, que había sido presentada públicamente, no prosperó por desacuerdos con inversores internacionales.

Según trascendió, la propuesta económica no logró convencer a los socios involucrados, lo que terminó por frenar una negociación que López buscaba posicionar como su desembarco formal en el negocio del fútbol europeo.

Maxi López
No todos los concursantes de MasterChef Celebrity soportan a Maxi López.

No todos los concursantes de MasterChef Celebrity soportan a Maxi López.

Tensión en Suiza y las promesas incumplidas

Tras ese revés, el exdelantero se trasladó a Suiza, donde su paso también quedó envuelto en conflictos. De acuerdo a versiones vinculadas al entorno futbolístico, surgieron diferencias con dirigentes y jugadores, entre ellos Ezequiel Schelotto.

Las acusaciones apuntan a compromisos que no se habrían concretado y a una gestión que generó desconfianza. Incluso se menciona que Schelotto, inicialmente convocado como parte de un proyecto, terminó alejándose tras sentirse perjudicado por decisiones inesperadas.

Un regreso atravesado por más preguntas que respuestas

Entre deudas, negocios inconclusos y vínculos deteriorados, su retorno abre interrogantes sobre su futuro inmediato y sobre cómo impactarán estos antecedentes en sus próximos pasos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Donato de Santis regresó a Italia tras la finalización de MasterChef Celebrity

Tras renunciar a MasterChef Celebrity, se filtró la nueva vida de Donato de Santis: "Me fui por la..."

Por Agustín Zamora
evangelina anderson revelo el origen de su conflicto con wanda nara: la mas codiciada

Evangelina Anderson reveló el origen de su conflicto con Wanda Nara: "La más codiciada"

Maxi López tendrá un reality sobre su vida.

Maxi López tendrá un reality sobre su vida: cuándo se estrena y por dónde verla

Emotiva despedida de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef.

Wanda Nara se emocionó por la salida de Maxi López de MasterChef Celebrity