24 de marzo de 2026 - 20:20

Día de la Memoria: qué famosos participaron de la marcha en Buenos Aires

La movilización en Buenos Aires tuvo su epicentro en la Plaza de Mayo, donde confluyeron distintas columnas y organizaciones sociales.

Las distintas organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales llegaron a las inmediaciones de la Plaza de Mayo. En el marco de la movilización a 49 años del golpe militar, organismos de Derechos Humanos (Madres, Abuelas, HIJOS, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia) marchan junto a sindicatos y partidos políticos.

Las distintas organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales llegaron a las inmediaciones de la Plaza de Mayo. En el marco de la movilización a 49 años del golpe militar, organismos de Derechos Humanos (Madres, Abuelas, HIJOS, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia) marchan junto a sindicatos y partidos políticos.

Foto:

Daniel Vides / NA
Por Redacción Espectáculos

A 50 años del último golpe militar en la Argentina, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia volvió a convocar una movilización masiva en el centro porteño, donde miles de personas se reunieron para reafirmar el “Nunca Más”. La jornada contó con una fuerte presencia de figuras del espectáculo y la cultura.

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Pablo Echarri

Presencias que marcaron la jornada

Entre quienes participaron de la marcha estuvieron Julieta Díaz, Jorgelina Aruzzi y Gloria Carrá, que compartieron imágenes juntas durante la movilización. También se la vio a Díaz en distintas postales junto a Lali Espósito, Michel Noher y otros colegas, en retratos que mostraron la diversidad generacional del colectivo artístico.

La jornada también contó con la presencia de Flor de la V, así como de referentes históricos como Pablo Echarri y Nancy Dupláa, quienes marcharon juntos entre banderas y consignas. En tanto, Marcelo Subiotto llevó una pancarta en homenaje a Raymundo Gleyzer, símbolo del vínculo entre cultura y memoria.

También participaron Daniel Hendler y Julieta Nair Calvo, esta última acompañada por su familia en una imagen que reflejó el carácter generacional de la jornada.

Nancy Dupláa

El eco en redes sociales

Quienes no pudieron asistir físicamente también se expresaron a través de plataformas digitales. Natalia Oreiro compartió imágenes vinculadas a Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y HIJOS, reforzando el mensaje de memoria colectiva.

Por su parte, Georgina Barbarossa publicó una imagen con el tradicional pañuelo blanco y la consigna “Nunca Más”, mensaje que fue replicado por Eleonora Wexler.

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La vigilia y la profundidad de la fecha

La conmemoración también incluyó la vigilia del 23 de marzo, donde Florencia Peña destacó el valor emocional de la jornada: “Nos salva el amor, porque esta plaza es amor, esta lucha es amor, es amor por los que no están, por lo que todavía estamos buscando y por nuestros jóvenes”. La masiva participación y la multiplicidad de voces confirmaron que, a medio siglo del golpe, la memoria sigue activa como construcción colectiva.

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