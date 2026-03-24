Día de la Memoria: qué famosos participaron de la marcha en Buenos Aires

La movilización en Buenos Aires tuvo su epicentro en la Plaza de Mayo, donde confluyeron distintas columnas y organizaciones sociales.

Las distintas organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales llegaron a las inmediaciones de la Plaza de Mayo. En el marco de la movilización a 49 años del golpe militar, organismos de Derechos Humanos (Madres, Abuelas, HIJOS, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia) marchan junto a sindicatos y partidos políticos.

A 50 años del último golpe militar en la Argentina, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia volvió a convocar una movilización masiva en el centro porteño, donde miles de personas se reunieron para reafirmar el “Nunca Más”. La jornada contó con una fuerte presencia de figuras del espectáculo y la cultura.

Pablo Echarri Presencias que marcaron la jornada Entre quienes participaron de la marcha estuvieron Julieta Díaz, Jorgelina Aruzzi y Gloria Carrá, que compartieron imágenes juntas durante la movilización. También se la vio a Díaz en distintas postales junto a Lali Espósito, Michel Noher y otros colegas, en retratos que mostraron la diversidad generacional del colectivo artístico.

La jornada también contó con la presencia de Flor de la V, así como de referentes históricos como Pablo Echarri y Nancy Dupláa, quienes marcharon juntos entre banderas y consignas. En tanto, Marcelo Subiotto llevó una pancarta en homenaje a Raymundo Gleyzer, símbolo del vínculo entre cultura y memoria.

También participaron Daniel Hendler y Julieta Nair Calvo, esta última acompañada por su familia en una imagen que reflejó el carácter generacional de la jornada.

Nancy Dupláa El eco en redes sociales Quienes no pudieron asistir físicamente también se expresaron a través de plataformas digitales. Natalia Oreiro compartió imágenes vinculadas a Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y HIJOS, reforzando el mensaje de memoria colectiva.