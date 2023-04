Pablo Echarri reveló si abrieron la pareja con Nancy Dupláa: “No tanto como quisiéramos”

El actor Pablo Echarri habló sobre cómo mantiene viva la pasión con su pareja, Nancy Dupláa, después de más de 20 años juntos.

Durante una entrevista en el programa ‘Noche al Dente’, con la conducción de Fernando Dente, Echarri explicó que mantener la pasión es clave para mantener una relación sana y duradera.

“El afuera, en todo caso, será un reflejo de lo que pasa adentro. No se puede tirar afuera algo que no sucede adentro. Claramente que, más allá del respeto, amor, compañerismo y cierta amistad; lo que amalgama todo eso tiene que ver con el encuentro, lo físico, lo sexual, con el gustarse y elegirse”, dijo.

También agregó que no podría continuar con Nancy si no la eligiera como su amante. Cuando se le preguntó si había considerado abrir la pareja, Echarri dijo que el cambio de paradigma en cuanto a la sexualidad y la libertad ha sido tan grande que a veces se arrepiente de haber nacido en otra época.

“Bueno, no sé si tanto como quisiéramos. Uno ya nació en otra época. Yo veo a mis hijos y a los chicos de la forma en la que viven el sexo, el encuentro interpersonal y realmente el cambio de paradigma fue tan grande y la ganancia fue tan enorme en materia de sexualidad y libertad, que uno se arrepiente un poco de haber nacido en otra época”, soltó.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa

Pablo Echarri reveló si le dan celos las escenas subidas de tono de Nancy Dupláa

En otra entrevista con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, Echarri habló sobre cómo manejan él y Nancy las escenas sensuales que tienen que hacer con otros actores en las ficciones en las que trabajan.

También reveló que él mismo había sentido celos en el pasado cuando Nancy tenía que hacer escenas de amor con otros actores, especialmente si eran más jóvenes que él.

“Si es un viejo como yo me lo banco, pero cuando es un pendejo, tienen otras herramientas y me sentía un poco inseguro. Me pasaba cuando hacía Socias y estaba con el amigo Gonzalo Heredia”, lanzó.