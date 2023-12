Ozuna contó entre lágrimas las diferencias que tiene con Karol G: “No me habla”

Si hay una canción que era súper esperada, esa era el remix de “Hey Mor”, una canción que estaba planeado que saliera a finales de 2022 con la participación de Karol G, además de Feid, quien canta en la versión original. Sin embargo, pese a los adelantos que ofreció Juan Carlos Ozuna Rosado, nunca vio la luz, y los motivos no se conocieron hasta ahora.

Durante un directo de Instagram, el nacido en Puerto Rico respondió al interrogante de muchos de sus fans. “Nunca va a salir. Karol G me regañó porque subí un preview y me sentí regañado. Lloré, sufrí y no lo sacamos. Me regañó Karol, me dijo de todo”, comenzó narrando Ozuna.

Ozuna contó el motivo por el cual Karol G no le habla.

“Creo que ella tenía sus planes y sus cosas y yo no lo sabía y subí un preview. Creo que eso no le gustó, se molestó conmigo, no me habla”, amplió el intérprete de “El farsante” para que sus fans sepan la verdad sobre la decisión de su colega colombiana.

Las palabras de Ozuna están dando la vuelta al mundo a la vez que la ex de Anuel AA celebra el triunfo de sus históricos conciertos en Medellín y de las premiaciones que la tienen como protagonista

Que dijeron en redes sociales sobre lo revelado por Ozuna

Si bien muchos apoyan la decisión de La Bichota de no continuar con el lanzamiento del remix de “Hey mor”, por lo hecho por Ozuna, otros la criticaron por estar “agrandada”.

“Está a un nivel fuerte ella y eso le da el derecho a ser reservada con su profesión y si se hace un acuerdo de confidencialidad, es tu palabra la que falla”, “Se le subió la fama a la cabeza a la títere”, “Se le están subiendo los premios” o “La Bichota siempre de agrandada”, fueron algunos de los mensajes de cibernautas de todo el mundo.

