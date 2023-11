Otra tragedia en Hollywood: Murió Evan Ellingson, el “hijo de Horatio Caine”, a los 35 años

Evan Ellingson, ex estrella infantil y protagonista de grandes éxitos como “CSI: Miami”, “24″ y “La decisión más difícil”, murió este domingo, a los 35 años.

El joven fue encontrado sin vida en su habitación, en la residencia ubicada en el condado de San Bernardino, California. La causa de su muerte, por el momento, permanece incierta. Sin embargo, miembros de la policía dijeron al sitio sensacionalista TMZ que en principio no habría ningún “elemento extraño” involucrado en la muerte.

Murió el actor que personificó al hijo de Horatio Caine

El papá del actor contó que el intérprete residía desde hace meses en una casa de recuperación para adictos, confirmando su adicción a las drogas. La familia reveló, también, que últimamente había mejorado su situación, pero su repentina muerte ha significado un auténtico shock para ellos.

Ellingson, de la gloria al olvido

Ellingson debutó como actor cuando tenía 13 años en “Hospital General” y desde entonces, era convocado por grandes producción. Tuvo importantes papeles en otras series de televisión como “24″ o “Bones”. Pero su papel consagratorio, por llamarlo de alguna manera, sería en ‘CSI: Miami’, donde el actor interpretó el papel de Kyle Harmon, el hijo de Horatio Caine (David Caruso), llegando a salir en hasta 18 episodios de la serie.

“No tuve la misma experiencia de infancia que mis amigos”, declaró Evan al medio Philippine Star en 2009, haciendo referencia a su vida como joven actor. “Nunca pasé mucho tiempo con ellos, sin embargo, mi infancia fue genial. Estaba ocupado haciendo las cosas que me gustaban. No me arrepiento de nada porque encontré de muy chico la pasión por la actuación”, añadió.

Otro papel importante en su carrera fue en la película “La decisión más difícil” (2009), dirigida por Nick Cassavetes, donde Evan interpretó al hijo adolescente de Cameron Diaz. Desde 2010, la vida artística de Ellingson se frenó y no volvió a trabajar en ninguna producción.

En su cuenta de Instagram, Evan mostraba una vida relajada lejos de las cámaras, viviendo en “un rancho” y siempre junto a su familia. La tragedia no es ajena a los Ellingson ya que uno de sus hermanos murió por sobredosis en el 2008.

