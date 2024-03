Oscar 2024: ¿¡Qué se puso!? Billie Eilish impactó con su look en la alfombra roja

Billie Eilish es una de las cantantes nominadas al Oscar, gracias a su canción What I Was Made For?, de la película Barbie. La cantante, cuya imagen muy personal forma parte de su estilo, sorprendió en la alfombra roja de la edición 96ª de los premios.

A diferencia de largos vestidos, escotes pronunciados, brillos, firmas rimbombantes..., Billie Eilish eligió mostrarse con un look de colegiala, que en cierto modo rememora al que lucía Britney Spears en su video Ooops, I did it again.

La cantante estadounidense Billie Eilish en la 96th Annual Academy Awards en el Dolby Theatre en Hollywood. Foto DAVID SWANSON / AFP

La ropa elegida por la cantante no pasó desapercibida. Algunos elogiaron la originalidad, otros dijeron que era muy apagado para una gala como esta y que la cantante podía igual mostrarse genuina con algo más elegante.

El éxito en el Oscar no sería nada nuevo para Eilish, a pesar de su tierna edad. En 2022, ya obtuvo el mismo premio por No Time To Die, el tema principal de la película de James Bond del mismo nombre.

Contrastes: Billie Eilish, a la izquierda, y America Ferrera, en los Oscar, en la alfombra roja del Dolby Theatre en Los Angeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Con solo 17 años, cuando grabó esa canción en particular, se convirtió en la artista más joven en haber cantado un tema musical de la franquicia 007 y, ahora, podría estar lista para grabar otro disco “más joven de todos los tiempos”, junto con su socio compositor Finneas O’Connell, quien casualmente es su hermano.

Si What I was made For? gana Mejor Canción Original, los hermanos se convertirán en el dúo más joven en ganar dos premios Oscar. Exactamente, Eilish ocuparía el primer lugar en la nueva lista, con O’Connell, cuatro años y medio mayor que ella, en la segunda posición.