Oscar 2023: ¿Quiénes ganarán en las categorías principales?

Llega el final de un nuevo año cinematográfico con la 95° ceremonia de los Oscar, que como siempre se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles este domingo, desde las 21. Conducidos por el actor, presentador y humorista Jimmy Kimmel (quien ya lo hizo en 2017 y 2018), se podrán seguir en toda América Latina a través de la señal de TNT, TNT Series (en idioma original), y la plataforma de streaming, HBO Max.

Y aunque este año los argentinos tenemos la ilusión de que “Argentina, 1985″ nos traiga este reconocimiento mundial, repasemos primero las otras categorías.

¿Quién ganará en Mejor Película?

El premio a “CODA” en esta categoría, el año pasado, tiró por tierra todas las especulaciones que se puedan hacer en torno a este rubro, usualmente ponderado como ficha política, inclusiva, sensiblera y (algunas veces) cinematográfica. Este año no se espera menos, con una Guerra en Ucrania que podría ser el motor para que un filme como “Sin novedad en el frente” lance un grito de reflexión ante el mundo. O como “Ellas hablan”, en donde un grupo de mujeres intentan comunicar las violaciones que sufren (no tienen palabras para ello). O “Top Gun: Maverick”, que resultó ser el símbolo del reencuentro de estadounidenses en los cines después de la pandemia, azuzados por un tanque lleno de patriotismo, proeza bélica y nostalgia...

“Avatar: el sentido del agua”, “Los espíritus de la isla”, “El triángulo de la tristeza” (que viene con la Palma de Oro), “Los Fabelman” y “Elvis” también están en carrera, aunque -por distintos motivos- sobresalen dos. Por un lado, “Todo en todas partes al mismo tiempo”, la delirante sorpresa de los Daniels, demuestra que el cine todavía puede ser un hecho mágico, inenarrable y cargado de vitalidad creativa. Y “TÁR”, película que resulta de difícil digestión para la mayor parte de las personas, pero también tiene un valiente y original propósito de plantear uno de los puntos más controversiales de nuestro tiempo: la cultura de la cancelación, algo pocas veces registrado en la pantalla grande. ¿La ganadora? Probablemente, la osadía de “Todo en todas partes al mismo tiempo”.

¿Quién ganará como Mejor Actriz?

El rubro comenzó con un escándalo, cuando una campaña en redes pidió que nominaran a Andrea Riseborough, por interpretar a una mujer alcohólica en el drama “Para Leslie”. Finalmente la Academia oyó el pedido, lo que desacreditó un poco su superlativa interpretación, que -aunque entró en la categoría, sí- palidece frente a Ana de Armas (cuya visceral Marilyn Monroe causó admiración y detractores en “Blonde”), Michelle Williams (la infinitamente sensible madre de Spielberg en “Los Fabelman”) y las dos favoritas...

Como en la categoría anterior, los especialistas apuestan por Cate Blanchett (“TÁR”, aplaudida en Venecia) y Michelle Yeoh ( “Todo en todas partes al mismo tiempo”, con premios en los Golden Globes y los SAG). En términos de talento y versatilidad actoral, ambas componen personajes amplios: Yeoh en su vertiginosa aventura a través de los multiversos, o Blanchett enseñando cómo tocar Bach en el piano bien valdría un Oscar compartido. Pero claro: la primera es asiática.

¿Quién ganará como Mejor Actor?

Aquí también se presenta un escenario polarizado. Ni Colin Farrell ( “Los espíritus de la isla”), ni Paul Mescal (“Aftersun”), ni Bill Nighy ( “Living”) pueden considerarse opciones frente a Austin Butler ( “Elvis”) o Brendan Fraser ( “La Ballena”). Es cierto que la destreza del primero (quien baila, canta, llora, ríe, explota y además caracteriza a un personaje real en un largo período de años) no puede compararse con el retrato, más unidimensional pero feroz y despiadado, del segundo. Darren Aronofsky, director de “La Ballena”, sabe tirarnos a la cara historias incómodas, y en ese caso se puede asegurar que no hay en el cine el antecedente de una persona con obesidad mórbida retratada así, con tanta crudeza y humanidad.

Cualquiera de los dos podría aspirar al premio, pero también es cierto que Butler tiene una larga carrera por delante y que Fraser, en este ovacionado regreso a la cima, también refleja la realidad de muchas personas totalmente ignoradas por esta industria de glamour y cuerpos bellos (más del 40% de los ciudadanos estadounidenses sufren obesidad, según cifras del 2020).

¿Quién ganará como Mejor Actriz de Reparto?

Mejor Actriz de Reparto: Las miradas están puestas en dos veteranas: Angela Bassett (“Black Panther: Wakanda Forever”) y Jamie Lee Curtis (“Todo en todas partes al mismo tiempo”). Aunque Hong Chau (“La ballena”) y Kerry Condon (“Los espíritus de la isla”) contribuyen como contrapeso emotivo en filmes que habrían sido dramas devastadores, cierto, y que Stephanie Hsu tiene escenas inolvidables en el multiverso de A24, las dos primeras se roban cada escena de sus respectivos filmes.

La primera encarna un papel inesperadamente emocional, algo poco común en Marvel, y la segunda logra que el espectador llore de emoción y ría, al mismo tiempo, con sus dedos de salchicha. Ya es tiempo que alguna de las dos tenga este premio.

¿Quién ganará como Mejor Actor de Reparto?

Otro veterano es el favorito en esta categoría. Hablamos de Ke Huy Quan, quien por su papel en “Todo en todas partes al mismo tiempo” podría llevar el Oscar a su Vietnam natal. De amplia trayectoria en Hollywood (de “Los Goonies” a “Indiana Jones y el templo de la perdición”), fue infravalorado por los productores por décadas, hasta que esta película le dio la oportunidad de (de)mostrar su poder como actor, en un papel de un padre sufriente y desmoralizado.

Aunque Judd Hirsch aparece escasos minutos en “Los Fabelman”, cumple una función plenamente histriónica y moralizante, mientras que Brendan Gleeson y Barry Keoghan (“Los espíritus de la isla”) aportan a la desolación de la película con papeles atormentados y milimétricamente preparados. Completa los nominados Brian Tyree Henry por “Causeway”.

¿Quién ganará en la Mejor Dirección?

Será una categoría peleada, porque cada una de los nominados logró hacer de estas películas una caligrafía propia. Martin McDonagh (“Los espíritus de la isla”) tiene el mérito de haber levantado una película oscarizable desde un hecho tan simple que podría parecer trivial: un hombre que le dice a su mejor amigo que ya no quiere compartir tiempo con él. Steven Spielberg, en “Los Fabelman”, compone una verdadera oda al cine, como pocas veces se ha visto: pero no al cine como industria, sino como un filtro a partir del cual podemos recordar, pensar y sentir nuestra vida. Todd Field en “TÁR”, con su guion que no subestima al espectador, con su prolija y sutil puesta visual y sonora, configura un relato desafiante y lleno de actualidad.

Ruben Östlund, en “El triángulo de la tristeza”, nos lleva en un viaje divagante, impredecible y cínico, y se anima (como en “The Square”) a plantear lo absurdo del mundo actual, donde lo irracional, lo grotesco y lo amoral atraviesan todas las clases sociales. Pero si de riesgo hablamos, Dan Kwan y Daniel Scheinert, directores de “Todo en todas partes al mismo tiempo”, llevan la delantera: sencillamente porque pudieron darle forma decente y disfrutable a un guion caótico, que en otras manos podría haber sido un verdadero desastre. Las mismas películas compiten como Mejor Guion Original.

¿Quién ganará en Mejor Guion Adaptado?

Es poco probable que elijan a un guion con tantos antecedentes como “Sin novedad en el frente” o la divertida película de acción “Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion”.

Si es cuestión de que todos salgan de la gala con una repartija justa, es probable que “Top Gun: Maverick” y “Living” cedan el galardón a “Ellas hablan”, basada en un libro homónimo de Miriam Toews. Sobre todo es probable que ésta sea la elegida porque el guion es el 80% de la película, en un relato coral en la que un grupo de mujeres de una comunidad religiosa aislada intentan expresar el conjunto de violaciones y humillaciones que sufren, para las que no tienen “palabras” que las definan.