Oscar 2023, Axel Kuschevatzky: “Me niego a pensar el Premio Oscar en términos futboleros”

El gran día llegó y la entrega de los Premios Oscar promete tener una gala más que interesante, tanto por los candidatos de las distintas ternas -más allá de los favoritismos personales- como por la promesa de un nuevo galardón para nuestro país, equiparable a estas alturas a otra final de la copa del mundo, una vez más con el tanque alemán como el más firme contrapunto cinematográfico.

Pero además, hay gran expectativa en cuanto a las ternas a Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz, ya que la gran variedad de temas, abordajes y presupuestos con que se realizaron cada uno de los filmes competidores, puede deparar grandes sorpresas.

Para analizar el contexto general y hacer una valoración de cada una de las películas, Los Andes mantuvo una charla con Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún, quienes desde la alfombra roja serán los anfitriones que amenizarán las instancias preliminares a la gala, que será transmitida esta noche por TNT y HBO Max.

¿Qué opinan sobre la nominadas a mejor película, qué rescatan de cada una y cuál es su favorita?

Lety Sahagún: Mira, estoy obsesionada y no he podido dejar de hablar los últimos tres meses de “Everything Everywhere All at Once”. Es un fenómeno que he descubierto que no solo me pasa a mí, le pasa a la mayoría de las personas que la hemos visto. Es una película tan compleja de explicar porque, como el título dice, todo pasa al mismo tiempo mezclando en todas partes. Cuando le comento a gente conocida cuáles son las películas que tienen que ver y me preguntan “¿De qué se trata?”, digo “Es que no te la puedo explicar”, y creo que esa es la magia de esta película.

Everything Everywhere All at Once. Foto web.

Axel Kuschevatzky: A mí lo que más me gusta es que hay mucha diversidad, que es algo que hacía muchos años no pasaba, en géneros, estilos y presupuestos. Yo valoro mucho cuando hay una película industrial muy grande nominada, porque los Oscars en los últimos 10 años tendieron a ir en otra dirección, hacer un cine más independiente, más despojado. El hecho de que “Top Gun Maverick”, que es una película que en Argentina fue popular pero en el resto del mundo fue gigante, es una película que salvó al estudio Paramount.

LS: No solo eso, fue la que regresó a la gente a las salas de Estados Unidos.

AK: Durante la pandemia quedó claro que la gente siempre ve películas, pero fue un periodo en el que no las vio en el cine. La ausencia del cine durante los años de la pandemia afectó financieramente al sector. La vuelta al cine genera una fuente de ingresos que estaba dormida. Spielberg , en el almuerzo de películas nominadas, abrazó a Tom Cruise y le dijo “Gracias por salvar las películas”.

Top Gun: Maverick

Además lo cuento porque, esto lo charlaba con Jerry Bruckheimer, hubo un momento en que parecía que Top Gun Maverick iba a la plataforma Paramount+ y que no iba a pasar por los cines, y Tom Cruise les dijo: “¿Ustedes quieren seguir trabajando conmigo o no?” Entonces el sello decidió ir a las salas. Tuvo cinco cambios de fecha de estreno por la pandemia para terminar convirtiéndose en un fenómeno de masas. Más allá de esta película, la propuesta es volver a las salas, y me parece que el gran mensaje de este año es la vuelta al hecho social del cine.

En la terna Mejor Actor, Brendan Fraser es uno de los favoritos, pero también se mezcla un poco con su regreso y el rol en la película. ¿La Academia contempla cuestiones “personales” o es objetiva en la votación?

LS: Es que decir “La Academia” nos hace pensar que como si fuera alguien tomando una decisión y se nos olvida que está compuesta por más de diez mil miembros.

AK: Es muy complejo y muy notorio. Normalmente el Oscar tiende a replicar otras entregas de premios y a lo largo de la temporada ves tendencia. Este año no ocurre eso, tenés a Austin Butler ganando Golden Globes o BAFTA como mejor actor, pero después ves a Brendan Fraser ganando los Satellite en la misma terna. Sí es importante esto: los actores representan el volumen más grande de votantes dentro de la Academia, son el 36% . Pero no todos los actores que votan en el Oscar son los actores miembros del Sindicato de Actores Norteamericanos, como por ejemplo Ricardo Darín, que vota porque es actor pero no es miembro de ese Sindicato. Así que no es tan predecible, aunque yo sí creo que está entre Butler y Fraser. Es verdad que hay una narrativa alrededor de Fraser que tiene más que ver con él, que con la película en sí misma.

LS: Pero no por eso su interpretación es menos poderosa, se combinan ambas cosas. Yo personalmente se lo daría a Colin Farrell, lo que hace es increíble. Estamos acostumbrados a verlo en estos papeles de villano, de este hombre fuerte y la manera en que se convierte en un personaje tan vulnerable con el que conectas tanto para mí fue lo que me hipnotizó.

Pelicula Alma en pena de Inisherin con Colin Farrell

Ak: No lo digo porque me afecte personalmente, creo que es un año de grandes nominaciones que eran impredecibles hace unos años. Que Michelle Yeoh, que es una de las mayores estrellas del cine mundial, esté nominada y quizás gane Mejor Actriz -yo espero que gane Mejor Actriz- me encanta. Sería la primera actriz asiática en en ganar un Óscar en esa categoría y la primera persona de color ganando un Oscar desde que Hally Berry lo ganó hace casi 30 años. Es increíble que pasaron 30 años y que solamente haya ganado gente pálida.

¿Qué opinan de las actrices nominadas y cuál es su favorita?

LS: Me hizo falta en la categoría Viola Davis creo que The Women King fue completamente ignorada este año por la Academia y no entiendo el por qué.

AK: Esa fue una de las grandes discusiones, de hecho.

LS: Exacto y comparada con algunas películas que casi nadie ha visto y de pronto recibieron ciertas nominaciones, pero particularmente en la categoría de Mejor Actriz aunque Michelle Yeoh es todo lo espectacular que nosotros sabemos que es y esta película y este papel y demás, para mí lo que hizo Kate Blanchett en Tár es un antes y un después en el mundo de las actuaciones. La manera en que se preparó para ese papel, todas las escenas en que dirige la orquesta son escenas 100% reales, ella aprendió a dirigir una orquesta, a tocar el piano, a hablar alemán, el monólogo del principio, literalmente, me quedé de esas veces que no pude continuar igual.

Lesbiana intensa. Así se autodefine la directora de orquesta Tár, personaje por el que Cate Blanchett puede ganar otro Oscar. (AP)

AK: En criterios actorales lo que hace Kate Blanchett en la película es increíble. Para mí hay algo que es interesante: es una actriz heterosexual haciendo de un personaje gay que además es un personaje bastante perverso, si no fuese una actriz extraordinaria, en Estados Unidos hubiesen hecho un boicot, porque va en contra de toda la teoría de la representatividad. Y Lidia Tár en la película, el personaje que hace Blanchett, es un monstruo y está explicado en esos términos, pero ella hace que no puedas dejar de mirarla, es magnético lo que hace, es increíble.

Esto es mío, estrictamente personal, yo soy muy fan de Michelle Yeoh hace muchos años. Creo que Kate Blanchett ya tiene dos Oscars, no sé si necesita otro y ella también es una persona muy discreta, no está haciendo campaña de una manera obscena, pero mi corazón personal está con Michelle. La verdad que me pasé los últimos tres meses viendola dos veces por semana. Entonces la quiero mucho y quiero que gane y ya el domingo seguramente nos daremos besos y abrazos en cámara.

La parte que más nos importa a los argentinos tiene que ver con la nominaciones a mejor película extranjera. ¿Qué opinan de las nominadas y por qué cada una merecería ganar? Me interesa la opinión de Lety.

LS: ¿Por qué te interesa mi opinión, creés que la de Axel puede estar viciada? (se rien). Mi opinión personal es que las cinco son grandes películas, pero sí es cierto que hay una diferencia de presupuesto muy grande entre algunas de las películas. Y creo también que el caso específico de de la película de Argentina se siente muy cerquita el corazón porque no solo -y en este caso se enfoca evidentemente en la historia de Argentina- es una historia que habla de todo Latinoamérica, de una situación en la que la mayoría de los países latinoamericanos nos podemos relacionar y que aunque estemos hablando de 1985, de alguna manera sigue siendo relevante.

Argentina, 1985

AK: Hoy cuando México está discutiendo la militarización, cuando vos tenés gobiernos en toda la región que no están rindiendo cuentas entre sus ciudadanos, la idea es que el poder pueda ser juzgado, es una idea relevante. Quiero ser objetivo más allá de mi vínculo con la película -es mi bebé, son cuatro años de mi vida puestos ahí- pero la verdad es que el hecho de que los gobernantes puedan ser juzgados en cualquier país, es aplicable a Europa del Este, a Estados Unidos… Lo que siento es que las cinco nominadas son cinco grandes películas, 92 países enviaron films y seguramente la mayoría iban de muy buenas a grandes películas.

LS: Esto es una opinión muy personal, a mí no me gustan las películas de guerra exageradamente crudas y eso es esta película, casi sentía que la sangre pasaba de la pantalla hacia mí y fue demasiado. EO, se me hizo una película bella entrañable, hay que verla, vale muchísimo la pena porque pone muchos temas interesantes sobre la mesa, es sobre la historia de un burro y si te lo digo así va a sonar raro, pero de alguna manera conectas con las emociones y acabas enamorada de ese burro. The Quiet Girl, de Irlanda, es una película bastante tranquila, que habla de la familia. Todas son grandes películas, nada más que pues, nuestro corazón -de ambos- y sé que el tuyo y el de muchísimas personas está puesto en Argentina 1985.

Sin novedad en el frente (Alemania)

AK: Yo igual, me niego a leerlo en términos futboleros. Lo tengo que decir. Yo sé que todo el mundo en Argentina es, “Vamos por la tercera” y “Elijo creer, me vuelvo a ilusionar”, lo entiendo. Te digo la verdad, tuve una suerte enorme en estos años de carrera como productor haber sido parte del equipo de El secreto de sus ojos, Relatos salvajes y ahora, Argentina 1985.

A veces te toca ganar o perder, sin embargo la vida de las películas supera esa instancia y a diferencia de lo que ocurría en la época de El secreto de sus ojos y Relatos salvajes, donde un Oscar implicaba que la película se viese en todo el mundo, hoy las películas se ven en las plataformas. Sí quiero que gane el Oscar, pero ya sé que si no ocurre, Argentina 1985 va a seguir estando y va a ser beneficiosa para todos igual.