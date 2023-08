“No era Luis Miguel”: Luis Ventura asegura tener pruebas de que no es el astro mexicano el que sube a cantar

“Tengo la certeza total que Luis Miguel está en Argentina” arrancó diciendo Luis Ventura en su programa “Secretos Verdaderos”, y hasta aseguró que el astro mexicano, iría a ver a su madre, Marcela Basteri, en la clínica psiquiátrica en donde Ventura afirma que está internada desde hace años. Pero el conductor dice tener pruebas de que no es Luis Miguel quien sube a cantar en el Movistar Arena.

“Él juega con sus dobles. Él vino con dos dobles extranjeros y no viajaron en su mismo avión porque alguno puede hacer una comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa. Hay un doble argentino al que le dijeron ‘avisá en tu casa a tu familia que hasta que no se vaya Luis Miguel vos vas a quedar afectado a este operativo, el operativo LM”, sentenció Ventura.

“Ya te digo que el que subió al escenario en el estreno no era él”, afirmó el conductor, y explicó: “Si hacés un comparativo con sus imágenes, te vas a dar cuenta que es mucho más chiquito de hombros. Cuando una hace dieta no se encogen los huesos, no se encoge la espalda, no se achica la altura”.

Fiel a su estilo de buscar pruebas en cualquier lado, Ventura fue contundente: “Hay un tema de piezas dentales. Consulté a muchos odontólogos mostrando fotos de si es la misma dentadura y me han dicho que no. Los oídos son distintos. Las entradas del pelo que tenía eran más prominentes y el que salió el otro día tenía un buen jopo. Hay cosas que marcan una diferencia”.

Ventura asegura tener pruebas de que se trata de un doble

“El artista que subió al escenario sabía interpretar lo gestual, como el baile de aquel Luis Miguel que recordamos cuando era muy jovencito y no de este último. Este es otro Luis Miguel”, confesó Ventura.

La teoría del “No Luismi”

En las redes, las teorías sobre que el artista no es quien está en el escenario se multiplican de a montones. Algunos con un dejo irónico, se suman a quienes no creen que es Luismi el que canta.

Las redes se suman a las teorías de que no es Luis Miguel quien canta en los shows

Las redes se suman a las teorías de que no es Luis Miguel quien canta en los shows

Las redes se suman a las teorías de que no es Luis Miguel quien canta en los shows

Las redes se suman a las teorías de que no es Luis Miguel quien canta en los shows

Las redes se suman a las teorías de que no es Luis Miguel quien canta en los shows

Pía Shaw, panelista de A la Barbarossa (Telefe), se sumó a esta corriente y reveló que el supuesto Luis Miguel no dio la bienvenida que da el cantante en todos sus conciertos cuando dice “buenas noches, Argentina”.

Pero si de teorías conspirativas se trata, Andrea Taboada, exangelita en LAM y actual panelista de DDM, hace varios años que dice que Luis Miguel falleció.

Seguí Leyendo