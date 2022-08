Nicolás Vazquez: “Para mí el éxito no pasa solamente por llenar una sala”

“Una semana nada más”, la comedia interpretada por Nicolás Vazquez, Gimena Accardi y Benjamin Rojas, llega a Mendoza el 18 de agosto, en principio con cuatro funciones, a la que se agrega una más (18, 19, 20, 21 y 22 de agosto) en el Teatro Plaza de Godoy Cruz.

La obra viene arrasando. Luego de una exitosa última temporada en Buenos Aires y Mar del Plata -tras cuatro años en cartelera con el mismo nivel de público- comenzó una gira por el interior en la que no paran de sumar fechas. Más de 500 mil personas se divirtieron con esta comedia francesa escrita por Clement Michel, con dirección de Mariano Demaría y producción general de Nicolás Vázquez y Preludio.

En la pieza, Vázquez y Accardi encarnan a Pablo y Sofía, una pareja que era perfecta hasta que decide mudarse a la misma casa y, en una una semana, tanto ellos como el mejor amigo de Pablo (Benjamin Rojas) deberán resolver los problemas que se presentan para seguir adelante.

En los premios Estrella de Mar de esta temporada y por”Una semana nada más”, Vázquez se alzó con la estatuilla a la Mejor Actuación Protagónica de Comedia y con el máximo galardón, el Estrella de Mar de Oro 2022, mientras que Rojas obtuvo el lauro a Mejor Actor de Reparto.

En una entrevista con Los Andes, Nicolás Vazquez habla del presente de la obra, de los motivos por los cuales la obra se despide en su momento de mayor éxito y el futuro de cara a nuevos proyectos.

Es la primera vez en Mendoza con esta obra. Tienen cuatro fechas y entradas agotadas. ¿Esperaban esto?

Bueno sí es la primera vez que que llegamos a Mendoza con esta obra ya tuvimos la oportunidad de ir con “El otro lado de la cama” y tener las mejores de las estadías pero bueno una semana más nos estamos dando el gusto así que estamos muy felices eh tener cuatro funciones agotadas desde el momento que las pusimos fue fue espectacular. Por eso también nos animamos a agregar una quinta función para que la gente no se quede afuera y estamos muy felices y agradecidos.

Luego de 4 años de tremendo éxito, se despide “Una semana nada más”. ¿Por qué termina una obra en un muy buen momento, llenando salas en todo el país?

Es una buena pregunta esa porque muchos productores me dicen a veces “¿Cómo puede ser que termines los proyectos cuando todavía está en la sala llena?” Yo soy un convencido de que no por tener la sala llena uno tiene que seguir haciendo lo mismo y quedarse quieto y no experimentar y no crecer desde lo artístico. Obviamente que es una obra que podía durar uno o dos años más haciendo gira o en Buenos Aires o en donde sea porque tenemos la bendición y la suerte que la gente la elige pero también me gusta ir por cosas nuevas. En el caso mío voy a hacer una obra muy importante en Buenos Aires para fines de marzo, abril, y eso hace que también uno tome la decisión. Gime va a hacer una serie. Benja está con otro proyecto. Entonces después de tantos años de hacer una obra también uno tiene ganas de seguir creciendo, ¿No? Más allá de que somos conscientes de que estas cosas a veces son difíciles de repetir. Nosotros tuvimos la suerte de que nos pase dos veces, en “El otro lado de la cama” y ahora en esto. Así que las decisiones no son fáciles, ya sea desde lo que puede llegar a ser un éxito artístico sino también desde lo sentimental.

¿A qué crees que se debe el éxito de la obra?

Muchas veces me hacen la pregunta, me cuesta mucho responder sobre la palabra éxito. Para mí el éxito pasa por otro lado. No solamente por llenar la sala. Y creo que uno de los éxitos más grandes que tiene esta obra es el equipo de trabajo que tengo, haberme dado la posibilidad una vez más de trabajar con con gente que amo en este caso con Gime y con Benja, que son familia, y todo el equipo que también me acompaña atrás que no se ve, Mariano María, el director y la producción que trabajan a la par, con mucho amor, con mucha pasión, creo que que ahí un poco de lo que se refleja arriba del escenario. Y después a veces podés tener todo eso y que las cosas no sucedan. Pasa algo mágico con el público. Yo voy a estar siempre muy muy agradecido.

¿Cómo manejan con Gimena Accardi que tres áreas tan importantes -como la pareja, el trabajo y la convivencia- estén tan vinculadas?

Con Gime nunca analizamos eso. Es tan cotidiano lo nuestro, ya sea en casa o en un escenario, porque tiene que ver con cómo nos involucramos como seres humanos. Nos elegimos, nos queremos, nos amamos, nos admiramos, entonces todo se hace muy fácil y que todo fluya. No es algo que analizo. Al momento en que me subo a un escenario nos disfrutamos y somos felices.

En lo personal, ¿Cómo te sentiste siendo actor y productor general de la obra? ¿Es la primera vez que tenés los dos roles?

Sí, estoy muy feliz de haber tomado la iniciativa de producir esta obra desde el vamos. Venía haciéndolo pero más desde las sombras, con “El otro lado de la cama”, haciendo la artística, y había sido un bombazo, un éxito muy grande. Pero esto fue un gran desafío y superó todas mis expectativas. No pensé que se iba a convertir en la obra más vista del país, es algo muy fuerte lo que ha sucedido y por supuesto que siempre me gustó producir, lo hice desde mis espectáculos que empezaron en la calle a la gorra y los que hice en salas más chiquitas. Ahora a mayor medida también lo disfruto y no solamente quiero producir espectáculos donde yo estoy arriba del escenario sino obviamente donde yo pueda estar desde la producción o desde la dirección general y es a lo que voy apuntando y lo que, si Dios quiere, va a pasar.

Vas a seguir produciendo y actuando en simultáneo?

La obra que voy a interpretar también la voy a producir artísticamente y eso me da me da un placer enorme porque me vuelvo a encontrar con la posibilidad de armar equipos, de generar trabajo y bueno y además es un proyecto muy grande que todavía no puedo contar pero que me tiene muy feliz.

¿Cuál fue la mejor experiencia o recuerdo que te llevas de esta obra, tanto de la temporada en Buenos Aires y Mar del Plata como en la gira por el interior?

Todas las experiencias las guardo en mi corazón y me parece algo extraordinario porque siento me siento bendecido de poder vivir de lo que amo, de poder generar tanto humor y amor en este momento que está pasando el mundo, donde siento que está tipo de obras hacen bien y lo dije siempre, porque ese es mi lema, “más humor, más amor” y me da mucha satisfacción que la gente salga renovada de adentro de la sala. Me da mucha, mucha, mucha felicidad.

¿Hay proyectos después de “Una semana nada más”?

Lo que viene en mi caso, lo que te comentaba arriba, eh una obra muy importante que voy a hacer el año que viene en Buenos Aires, a partir de fines de marzo, abril, todavía no lo puedo decir pero en poco tiempo se va a saber, así que me tiene muy feliz. Gime está con con una serie y Benja también con algo ahí dando vueltas así que con muchas ganas de de seguir apostando a esto que es que es la actuación que amamos. Después esperar que la vida nos vuelva a reunir en algún escenario Por eso es tan importante esta despedida y tan emocionante porque tiene que ver con estar juntos y después uno nunca sabe cuándo se vuelve a encontrar.