Nicolás Cabré, desde Carlos Paz: “En el teatro la libertad no es improvisar”

Con treinta años en la actuación, Nicolás Cabré se siente un privilegiado. No solo porque pudo vivenciar la vorágine de la popularidad que le dio la televisión, sino porque desde ese ímpetu por ir más allá, fue dándole lugar al actor y sus deseos, más que a la posibilidad de trabajar en un proyecto que le diera masividad.

Y aunque sostiene que no lo llaman tanto en la tele como supone la gente, desde hace varios años el actor decidió abocarse de lleno al teatro, donde además se animó a dar sus primeros pasos como director.

Hoy, después de una exitosa temporada en Buenos Aires, Cabré junto a Jorge Suárez, Nicolás Scarpino y Fredy Villarreal protagonizan “Los Mosqueteros del Rey”, una comedia que fue un suceso en los años ‘90, que regresó a las tablas porteñas, y este verano forma parte de la cartelera en Carlos Paz.

“Muy bien, la verdad impecable, no nos podemos quejar. Somos privilegiados”, afirma sobre los primeros días de la temporada en la sierra cordobesa.

La comedia está en plena temporada en Carlos Paz.

Una comedia clásica que sigue conquistando

Dirigida por Manuel González Gil (con quien trabajó en “Me duele una mujer”), esta versión de la comedia que estrenó en 1991, con Hugo Arana, Juan Leyrado, Darío Grandinetti y Jorge Marrale como protagonistas, gira alrededor de la novela “Los tres mosqueteros”, de Alexandre Dumas y en ese entonces fue un suceso teatral.

La trama tiene como protagonistas a cuatro actores que tratan de dar inicio a la función. Sin embargo, una serie de incidentes se los impide, ya sea porque olvidan los textos, se confunden con los momentos de entrada y salida, hay contradicciones o comentarios sobre la información del relato. Poco a poco, intentan montar la célebre novela de Dumas, pero las complicaciones se incrementan hasta el momento donde deben tomar una decisión radical.

“Los Mosqueteros del Rey” explora la comedia a partir del juego del “error actoral” y construye una pieza desopilante, ocurrente e imperdible.

-Volvés a trabajar con Manuel González Gil, ¿te da cierta comodidad? ¿es una garantía?

-Es hermoso trabajar con él. Las dos obras que hicimos son escritas y dirigidas por él. Y es una persona que sabe mucho, que sabe tratar a los actores, que escucha, que entiende. Es un referente, lo admiro y está buenísimo trabajar con él. Me hace bien y me gusta trabajar juntos, hablar todo el proceso, no sé si es una garantía, sino que hoy elijo las cosas que me hacen bien, eso pesa más que otras cosas a la hora de elegir.

-¿Hoy ya no corres el riesgo de elegir un proyecto y encontrarte con lo desconocido en cuanto al grupo humano?

-La mayoría ya nos conocemos y no siempre depende de lo humano. Cuando digo que quiero hacer lo que me hace bien, hablo de tiempos, de horarios, de propuestas. Después te podés encontrar con algo no tan bueno, pero después de 30 años de carrera me conozco como para sentir que a lo mejor no me conviene mucho hacerlo.

-¿Cómo es la dinámica del grupo?

-Es un grupo hermoso, somos todos diferentes y nos reímos de eso. La pasamos muy bien, es un grupo divino, todos los días vamos viendo cómo podemos mejorar, cuidar a la obra, no dañarla. La pasamos súper bien y eso es lo más lindo.

-Pero manejan muy bien el tiempo de la comedia los cuatro.

-A Jorge ya lo conocía y con Nico trabajamos muchas veces. Y Fredy, ¡sabemos lo que es como cómico! La verdad la pasamos muy bien. Muy a pesar de lo que cree el público, en esta obra no hay improvisación. La obra es muy precisa, más allá de que habla de errores, entonces estamos muy encima, no se modifica ni una coma. Es una de las virtudes que tiene la obra. Estuvo guardada más de 25 años y es la misma que se hizo en los ‘90. La virtud que más rescato del grupo es respetar a rajatablas la propuesta. Tuvimos la libertad de ser nosotros. Hacemos una obra, un clásico, pero bajo nuestra impronta y nuestra manera de interpretarla. En el teatro la libertad no es improvisar, eso se confunde muchas veces. Cuando digo de cuidar la obra y más en las comedias, uno se ceba y das pie para cambiar el texto porque la gente se ríe, pero terminan deformando la obra. Muchas veces se usa el recurso de que los personajes se tientan y la gente se ríe, pero terminás dañando lo que querés contar. La libertad no es solo improvisar, eso se vuelve libertinaje y hacer cualquier cosa.

-Muchas veces se abusa de esos recursos y se pierde el objetivo.

-Sí, a mí eso no me gusta, ni que pase ni ver en el teatro. Porque me doy cuenta en el escenario y no me gusta, es como no confiar en lo que estás haciendo. Si te corrés de lo estipulado es porque no confías en el libro. Y esta es una obra que no siempre tenés la posibilidad de hacer, y desfigurarla es una picardía.

El tiempo más allá del éxito y el reconocimiento

En esta última etapa, Nicolás Cabré se alejó de la pantalla y se abocó de lleno al teatro. El año pasado se animó a ir más allá y debutó como director en “Tom, Dick & Harry”, la adaptación de la comedia inglesa, donde dirige a Mariano Martínez y Mercedes Oviedo, y volvió a la cartelera de la calle Corrientes.

Aunque la paternidad junto a Rufina (su hija, que tuvo con la China Suárez) le cambió por completo la perspectiva en la vida y el trabajo. Hoy apuesta a una vida más tranquila, lejos de los escándalos pasajeros y se dedica por completo a la paternidad y su bienestar.

-¿Repetirías tu experiencia como director?

-Sí, hay algunos proyectos que estamos viendo. No quiero dirigir por dirigir. Es algo que me gusta mucho y me entusiasma hacerlo. Pero necesito tiempo, no estoy tan canchero, entonces es un camino nuevo, una puerta que se abrió que me gusta mucho, que disfruto y sigo aprendiendo. Creo que tengo que continuar un largo recorrido, pero tomármelo en serio, con los tiempos que se requiere y hacerlo lo mejor posible.

-¿Con qué te sentís pleno y feliz?

-Soy feliz, trato de ser feliz con todo. Hoy por hoy donde me siento feliz es al lado de mi hija, no tengo dudas de eso. Las prioridades cambiaron y el hecho de hacer teatro me da la posibilidad de tener tiempo, que antes no siempre tenía. A lo mejor priorizo en lo material cambiar el auto cada 3 años en vez de 8 meses. Pero tengo más tiempo para entrenar, para llevar a mi hija al colegio, para compartir con ella, para vivir un poco más.

-Con el paso de los años y al cumplir ciertos objetivos, te das cuenta que lo más valioso es la salud y el tiempo.

-Es que todo pasa muy rápido y no quiero que me toquen el hombro y me digan: “¿Viste que tu hija cumple 18 años?”, y haber pasado la vida dentro de un estudio. Yo disfruto de lo que hago, puedo vivir y trabajar de lo que me gusta, pero siempre supe que es un trabajo y hoy el tiempo que puedo compartir con mi hija, o estar con mis amigos, no lo cambio por nada. El trabajo es trabajo, soy feliz y lo disfruto, pero también disfruto de otros momentos.

Junto a su hija Rufina y la China Suárez.

-¿Hay algún trabajo del que te arrepientas?

-Hay trabajos que disfruté más que otros, pero arrepentirme de alguno no. Pueden haber salido mejor, pero una vez que la estás pasando mal, estás incómodo o no resulta lo que pensabas, se terminó. No hay más vuelta que eso.

-¿Te pasó que gente que no te vio en la tele, te reconoce por los videos?

-Hay muchos chicos que me conocen por los videos de YouTube. No me doy cuenta de eso, aunque me piden fotos para la madre, ahí te das cuenta que me conoce por YouTube (ríe).

-¿Cómo te llevás con las redes sociales?

-La mía fue una entrada media forzosa, tenía una imagen de que no era tan bueno. Pero aprendí de la mirada de Rufi lo que significa que a veces subamos cosas juntos. Viendo lo que significa para ella, voy aprendiendo y entendiendo. No estoy muy pendiente de eso, pero sí le doy la importancia justa y necesaria. Pero me sorprendió porque me acercó al cariño de la gente que yo no me lo esperaba. Incluso me preguntan cómo me llevo con los haters y ni idea, porque nunca me tocó una situación mala onda. La gente tiene muy buena onda y es un mecanismo para que se acerquen. Creo que ha sido más positivo que otra cosa.

