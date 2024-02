NETFLIX: el policial chileno que te atrapará en ocho capítulos con un elenco particular

En Netflix existen miles de series y películas sumamente diversas. Dentro de su catálogo es posible encontrar cualquier tipo de producciones propias como también originales de otra productora.

En esta ocasión te recomendamos un policial en formato de serie que nació en Chile y se consagró como uno de los mejores trabajos del país vecino. Se trata de “Cromosoma 21″, la cual tiene en frente a un joven actor con Síndrome de Down.

Es cierto que en las últimas décadas las personas con síndrome de Down han sido representadas en películas y programas de televisión, formando parte de las historias de ficción. Esta inclusión refleja una evolución significativa en la sociedad, donde la presencia de personas con síndrome de Down ya no es algo inesperado ni sorprendente.

La exitosa serie chilena que está en Netflix. / Captura

En este caso, los detalles van mucho más allá al tener a un protagonista con Síndrome de Down. Al ser una serie policial da aún más dificultad para grabar cada escena pero Sebastián Solorza lo dio todo de si y sorprendió al mundo entero.

De qué trata “Cromosoma 21″

El título hace referencia directa al personaje principal, Tomy (interpretado por Sebastián Solorza), un hombre de 26 años con síndrome de Down que es descubierto en la escena de un crimen. Lo que la policía no puede determinar con certeza es si Tomy es un testigo de lo ocurrido o si debe ser considerado como el autor de un homicidio.

“Cromosoma 21″ empieza cuando la Policía de Investigaciones (PDI) descubre a un hombre con síndrome de Down en el lugar del crimen. El joven está de pie junto al cadáver, cubierto de sangre y sin pronunciar una palabra. Ante esta situación, la PDI Mariana Enríquez inicia una investigación para determinar si Tomy, el protagonista, es un testigo clave o un sospechoso en el caso.

La serie llegó a Netflix el 8 de febrero de 2023, aunque tuvo su estreno original en octubre de 2022. Creada por Matías Venables y Nico Martínez Bergen se enmarcó en el género de suspenso dramático; cuenta con ocho capítulos en los que no querrás pararte del sillón para terminar de comprender esta particular historia.