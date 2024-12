Nació Milenka, la hija de Marley: la primera foto publicada por el conductor

En la madrugada de los Estados Unidos, Marley se convirtió en papá por segunda vez con la llegada de Milenka. Si bien la beba nació antes de lo estipulado, el conductor pudo llegar a tiempo a la ciudad de Tulsa (Oklahoma), para presenciar el parto.

“Y se agarra fuerte antes de arrancar esta aventura”, expresó Marley, como título simbólico a una postal con la recién nacida, que ya experimentó la primera coincidencia con su hermanito. “Al igual que Mirko, se adelantó y también empezó todo apenas aterricé”, continuó.

En sus breves, pero emotivas palabras, el conductor de Survivor: Expedición Robinson le agradeció a Kasandra, la madre subrogante: ”fue lo más y estuvo muchas horas pujando” y dio la precisión de la llegada de la beba.

En menos de dos horas, la publicación superó las 200 mil reacciones positivas, destacándose los de las personalidades del espectáculo. “Plenitud en tu hermosa flia ‘Bienvenida”, escribió Moria Casán, “Bienvenida Milenka , te esperamos con mucho amor. Felicitaciones Marley, sos un gran papá”, sumó Vicky Xipolitakis, mientras que Zaira Nara y Grecia Colemenares también saludaron a la niña.

El conductor llegó a Estados Unidos y le confirmaron que su hija ya nacía.

La travesía de Marley para llegar al parto de su hija

El 26 a la noche, Marley viajó con destino a la ciudad de Oklahoma para estar en los días previos al nacimiento de la niña, previsto para el 7 de enero, pero que terminó acelerándose diez días. “¡No dormí nada desde que aterricé y ahora menos, pero estoy feliz!”, resumió.

El plan original del padre de Mirko era llegar con unos días de antelación, para estar en el proceso previo al nacimiento. Una vez que obtenga la partida de nacimiento, que demora aproximadamente dos semanas, deberá viajar a Dallas para gestionar el pasaporte que le permita a Milenka salir del país.

“Aterricé en Estados Unidos y ya me llegó un mensaje de Kasandra, que es la madre subrogante, que estaba hospitalizada. No se puede creer, porque con Mirko me pasó lo mismo”, expresó en un audiovisual registrado en un supermercado frente al hospital. “Teóricamente, se iba a inducir para que naciera el 7 de enero y acá estamos, 27 de diciembre, comprando pañales y otras cosas para tener”, agregó sorprendido.

Un rato después, el presentador de Telefe se filmó en el hospital, entre el alivio por haber llegado a tiempo y los nervios de cualquier escena preparto. De fondo, se escuchaban los gritos de Kasandra, por lo que la llegada de la niña era inminente. A las 4.03 local - las 7.03 hs del sábado 28 de diciembre en Argentina- nació Milenka y ahora la vida de Marley cambiará nuevamente.