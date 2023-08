¡Muy chiquitos! La foto inédita de Lucía y Joaquín Galán cuando eran solo unos niños

Lucía Galán nuevamente es tendencia en redes sociales luego de subir una foto inédita de ella y Joaquín Galán cuando eran pequeños. En cuestión de horas, la foto de viralizó y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

La famosa cantante suele estar muy presente en sus plataformas digitales. Su contenido va destinado principalmente a todo lo relacionado con la carrera artística del dúo Pimpinela. Además, muestra intimidades de sus shows y lugares a los que asiste frecuentemente.

Lucía y Joaquín Galán

Recientemente, Galán se volvió viral tras subir una fotografía de ella y su hermano cuando eran pequeños. En la imagen en blanco y negro, se los pudo observar posando desde una plaza, tomados de la mano. En la descripción, Lucía puso: “Buen finde”, acompañado de un corazón rojo.

En su cuenta de Instagram, la cuál cuenta actualmente con más de 200 mil seguidores, la artista publicó que hará una gira por el viejo continente, específicamente en España, donde contará con shows en diferentes sitios: Valencia, Barcelona, Madrid, entre otros lugares.

En esa misma plataforma, Lucía suele mostrar muchas fotografías con varios familiares y seres queridos. Casi siempre suele aparecer con alguno de ellos cantando varios de sus famosos temas que han llegado hasta el plano internacional.

Lucía y Joaquín Galán debutaron como jurados de La Voz Senior en Perú.

Por otra parte, el cantante y compositor, Joaquín, suele ser un poco más inactivo por redes sociales. Sus fotos retratan varios momentos de su vida, con diferentes personas, entre esas, incluyendo su más querida hermana, Lucía.

El día que Joaquín dejó de hablarle a Lucía Galán por un motivo específico

Generalmente, tanto Joaquín como Lucía Galán, suelen destacarse en el mundo artístico y del espectáculo por su excelente relación. En 2013, los hermanos protagonizaron un curioso momento que los llevó a no hablarse durante varios días.

Durante el año anteriormente mencionado, el cantante fue invitado al ciclo Tu cara me suena para ser jurado y la cantante como participante. Durante la emisión de un nuevo programa, a la actriz le tocó cantar un tema de Jesse y Joy llamado “Corre”.

Luego de terminar dicha canción, al artista no le gustó nada su interpretación y le colocó un 4, lo que provocó que el dúo se peleara. “¡No soy rencorosa, pero me acuerdo completamente! Realmente estuvimos quince días sin hablar, no hace falta recordar el momento espantoso”, contó ella.

Lucía Galán contó que hizo terapia profesional junto a su hermano Joaquín.

