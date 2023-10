Música, tarot y cómo es el sexo en tiempos de Tinder, todo eso en Umbrella

Otro fin de semana con una variada oferta de entretenimiento nos trae Umbrella Bar. El mañana jueves arranca la movida con Date Cuenta, Nůvola y Moskatel desde las 21.

.

Con un sonido crudo, enérgico y distorsionado, Nůvola mezcla los sonidos contemporáneos con el rock and roll. Comenzando a principios del año 2022 tocando en espacios culturales y estrenando su primera canción Mírame en marzo de 2023. Simón (cantante), Lucas (guitarra), Bafo (bajo) y Tincho (batería), todos veinteañeros, que están queriendo imponer el rock and roll, otra vez, en lo más alto.

A finales de 2022 y principios de 2023, empezaron a grabar y producir Mírame. Finalmente, el 29 de marzo de 2023, fue su lanzamiento oficial en todas las plataformas digitales. Mírame es una canción rockera, energética y con el formato clásico del rock nacional argentino.

En junio comenzaron a grabar su primer álbum. “Este disco contará con 8 canciones, que hemos trabajado en el estudio Seven76. Estamos muy contentos y entusiasmados porque creemos que hemos podido transmitir la energía de los shows en vivo al disco. Nuestra meta es lanzar nuestro disco debut para finales de este año”, dicen los integrantes de la banda.

Rock, reggae y ska

Date Cuenta es una banda mendocina oriunda de Guaymallén formada en el año 2012 sesgada en el Rock / Reggae / Ska ( entre otros estilos ) Fue creada por Daniel Paez ( 1ra voz , guitarra , compositor ) Y Gonzalo Hernández ( 2da voz , Bateria , compositor)

Por su trayecto pasaron varios músicos que ayudaron en el proyecto y poder componer sus propias canciones las cuales están grabando para subirlas a las plataformas. Hoy sus integrantes son Daniel Paez (1ra voz , Guitarra), Gonzalo Hernández ( 2voz , Batería), Carlos Agüero ( Bajo ) y Gastón Aranguez (Teclados).

Moskatel, la última ficha

Moskatel es una banda que se formó en 1997, eran un grupo de amigos con la ambición y meta de tocar en la plaza departamental de Maipú para el día del estudiante. De esta manera, Moskcatel debutó en el boliche Décadas, en la primavera de 1997 como grupo soporte de LaoTsee. Desde ese momento realizaron una serie de shows en boliches, bares y fiestas.

Luego de esto se separan por motivos de estudio y laborales y reintentan una nueva formación en 2007, pero vuelve a suceder lo mismo, se da un parate por temas laborales.

.

Así en 2020 se junta nuevamente la banda con cambios en sus integrantes bajo el lema Moskcatel “la última ficha”, en dónde deciden salir nuevamente al ruedo, jugándose todo por el todo, grabando en agosto de 2021, su primer demo en estudio (Fútbol en el Bar), con el cual se lanza a la difusión.

Los integrantes de la banda son: Ignacio Pastrano: bajo, Matías Lucero: teclados, Guadalupe Parra: voz, coros y percusión, Verónica Jurado: coros y percusión, Freddy Aguilera: batería, Leandro Muñoz: guitarras y Norberto (Beto) Perussato: guitarra y voz. Su estilo es rock Latino (fusión Rock, Ska, Reggae, Cumbia, Cuarteto) de tono divertido, con letras que viajan desde lo hilarante hasta lo cotidiano y sentido.

Umbrella Bar (San Juan 456, Ciudad) a las 21 hs.

El viernes Bag in box y Lavandina

La banda mendocina Bag in box tocará a las 22. Irrumpió posicionándose rápidamente en la escena local y hoy están listos para presentar su nueva etapa. A pesar del poco tiempo transitado, el nombre Bag in Box resuena fuertemente en la escena local mendocina. No hay fórmula secreta, la visión de la banda para fusionar géneros innova la propuesta urbana llevándola a otro nivel.

En sus temas se puede disfrutar de la inteligencia lírica del rap siendo fusionada con diversos géneros, que van desde el jazz hasta el post-trap actual. Bajo la hibridación de esquemas modernos y tradicionales en la producción, los artistas innovan constantemente su sonido, generando un universo propio donde lo digital y analógico conviven en una combinación demoledora. En esta ocasión, BIB nos trae una propuesta artística con un giro más conceptual, donde el futuro se nos abalanza de forma distópica y autodestructiva. Este concepto anticipa la nueva faceta, que contará con nuevos lanzamientos, contenidos audiovisuales y material fotográfico. “Hacemos arte mientras el mundo se cae a pedazos”, aseguró la banda a través de sus redes sociales.

.

Bag in Box tiene sus orígenes en Godoy Cruz durante el 2020, en un contexto atravesado por la pandemia. Trabajando mediante videollamadas y el uso de un daw en común, la banda creció en una virtualidad forzada. Al día de hoy cuentan con dos singles y un disco publicados. Fueron tapa de la Revista Zero y pasaron por diversos escenarios del ámbito mendocino, como lo fueron el “Vivo Luján” y “Primavera Joven”, en Alvear. Su disco “BIB”, compuesto por 7 canciones, nos lleva por un entramado de sensaciones en el que pasamos de estados de exaltación y baile, a otros de particular introspección y psicodelia, generando atmósferas envolventes, que pueden ser apreciadas tanto saltando como en un viaje a pie.

Juan Molina en voz, Franco Maza en batería, Pedro Vanin en teclados y guitarras y Franco Mateo en bajo son los integrantes de Lavandina Full Business que tocará a las 23. Es una banda nueva que se viene gestando hace varios años. Mezclando sonidos del Rock, Funk, Pop y Disco logran un sonido único y muy característico acompañado con poderosas letras que invitan tanto al destiñe como a la reflexión . Lavandina hace poco ha dado inicio a sus presentaciones en vivo. Poseen un disco próximo a ser publicado en Febrero/Marzo 2024. Actualmente se puede escuchar su primer sencillo Narcisco en todas las plataformas de streaming,

El sábado, tarot y comedia sobre Sexo en tiempos de Tinder

La comedia El amor en tiempos de Tinder.

La comedia del año, protagonizada por Alberto Muñoz y Gabriela Juárez, con la dirección de Rodrigo Calderón. Antony y Karmen se conocen por tinder y quedan en encontrarse en la habitación de un albergue transitorio. ¿Podrán concretar? Un show que garantiza hacerte reír de principio a fin.

Disfruta también de buena música y la mejor comida y cocteleria y además los sábados son noches de Tarot en Umbrella, ubicado en San Juan 456 y las reservas las podes realizar llamando al 2617166087.