Murió Morgan Spurlock. el director que comió hamburguesas por un mes para su documental “Super Size Me”

El cineasta y guionista norteamericano, Morgan Spurlock, murió este viernes a los 53 años. El director, conocido mundialmente por su provocador documental “Super Size Me” en el que se alimentó de comida “chatarra” por un mes para mostrar el impacto que esta tiene en su cuerpo, “falleció pacíficamente rodeado de familiares y amigos en Nueva York debido a complicaciones del cáncer”, explicaron sus allegados.

A través de un comunicado, su hermano Craig Spurlock expresó: “Fue un día triste cuando nos despedimos de mi hermano. Morgan dio mucho a través de su arte, sus ideas y su generosidad. El mundo ha perdido a un verdadero genio creativo y a un hombre especial. Estoy muy orgulloso de haber trabajado junto a él”.

En el año 2004, el realizador cinematográfico independiente saltó a la fama con un impactante documental de 100 minutos, “Super Size Me”. Esta cinta la grabó durante febrero de 2003, mes en el que solo se alimentó de comida rápida de McDonald’s. Su propósito era profundizar en el debate sobre este la calidad y nutrición de comida.

Spurlock también fue el director del documental "One Direction: This is us", sobre la vida de los integrantes de la banda británica mundialmente famosa. Foto: Gentileza

Tras consumir hamburguesas en su desayuno, almuerzo y cena por un mes entero, Spurlock había ganado 11 kilos, sus niveles de azúcar y la condición de su hígado aumentaron su riesgo de sufrir un infarto y, como si fuera poco, el director comenzó a experimentar síntomas depresivos y desarrolló adicción a la comida “chatarra”.

El documental fue nominado al Oscar y catapultó su carrera, motivo por el cual, en los años siguientes, continuó protagonizando filmes cuyo fin era poner en la mesa, y hacer reflexionar sobre, diferentes problemáticas. Entre ellos destacan: “¿Dónde está Osama Bin Laden?” (Where in the world is Osama Bin Laden?, 2008), donde haba sobre a guerra en Afganistán; “Super Size Me 2: Holy Chicken” (2019) en el que pone en jaque al mundo de las granjas avícolas en Estados Unidos y “La historia más grande jamás vendida” (The Greatest Movie Ever Sold, 2011), metraje en el que da cuenta el poder del marketing en el sistema capitalista.

Asimismo, el cineasta el elegido para dirigir el documental “One Direction: Así somos” (One Direction: This is us, 2013), en el que se hace un repaso sobre el inicio, el inmediato ascenso a la fama y el rotundo cambio en la vida de los cinco integrantes de la banda británica.