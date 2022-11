Murió el cantante pop Aaron Carter: lo encontraron sin vida en la bañadera

El cantante y actor de 34 años fue encontrado muerto en la bañera de su casa en Lancaster, California. Aún se desconoce la causa oficial de su muerte, pero es probable que la misma se aclare una vez que se encuentren listos los resultados de la autopsia y el informe forense.

El cantante habló en varias ocasiones sobre su salud mental. Sufría de esquizofrenia, ansiedad y depresión maníaca.

De acuerdo con el portal TMZ, las autoridades policiales del estado de California recibieron un llamado a las 11 de la mañana. En el, les informaron que “un hombre se ahogó en la bañera”.

Aaron Carter logró su fama en la década de 1990. Cuando sacó su primer disco en 1997 tenía tan solo 9 años. A la par su hermano mayor, Nick Carter, era cada vez más famoso por formar parte de la conocida banda Backstreet Boys. El hecho de que su hermano integrara una banda tan popular, le aseguró a Aaron una carrera exitosa y con mucho cariño por parte de sus fans.

Gracias a su álbum homónimo, consiguió la fama mundial y logró vender un millón de copias. El éxito de sus siguientes discos multiplicó estas cifras, y le brindaron la oportunidad al joven cantante de incursionar en su carrera como actor. En esta nueva faceta, pudo participar de diversos proyectos en Broadway y en el canal infantil Nickelodeon.

Aaron junto a su hermano, Nick Carter, cantante de los Backstreet Boys.

Entre sus roles más notables, destacan sus apariciones en series como “Lizzie McGuire”, junto al ícono pop Hillary Duff, y “Sabrina la bruja adolescente”. También participó en los realitys “Dancing with the Stars” y “E! House of Cartes”, que retrataba la vida de Nick y sus cuatro hermanos.

Su muerte fue confirmada por su representante, Roger Paul, en dialogo con The Daily Beast. “Estamos extremadamente tristes y conmocionados al confirmar el fallecimiento de Aaron Carter hoy”, declaró Paul. “En estos momentos se está investigando la causa de su muerte. Les pedimos que den tiempo a la familia y ellos tendrán más información cuando esté disponible”.

A lo largo de su vida enfrentó varios problemas legales, abuso de sustancias y denuncias de sus hermanos, Nick y Angel, quienes mostraban preocupación por su comportamiento. Nick incluso llegó a pedir una orden de restricción contra Aaron, ya que este habría amenazado de muerte a su cuñada, embarazada en ese momento. El cantante se defendió, alegando que esto era falso y admitió que estaba pasando por una etapa de depresión.

Foto extraída de su cuenta de Instagram: @aaroncarter

En diferentes ocasiones habló sobre sus batallas de salud mental. En 2019, reveló en televisión que tenía trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad y depresión maníaca.

Pocos días antes de su fallecimiento, el cantante vivió otra situación polémica: fue detenido como sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol. Su novia, Melanie Martín, fue quien llamó a la policía.

Según el medio TMZ, las autoridades fueron alertadas sobre un conductor que posiblemente conducía bajo los efectos del alcohol y se movía en zig zag. Finalmente, se comprobó a través de un test de alcoholemia que el cantante no estaba ebrio.