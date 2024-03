Murió el cantante Eric Carmen: estos fueron sus mayores éxitos

El pasado fin de semana falleció Eric Carmen famoso cantante y compositor estadounidense a los 74 años. Su esposa, Amy Carmen, confirmó la noticia que generó tristeza y conmoción en la industria musical.

Por el momento, aún no se confirmó la causa de muerte, sin embargo, su esposa reveló que el cantante falleció repentinamente mientras dormía. Además, pidió respeto por el díficil momento que está atravesando su familia y seres queridos.

Falleció Eric Carmen. Su esposa, Amy Carmen, confirmó la noticia

“Nuestro dulce, amoroso y talentoso Eric nos dejó mientras dormía durante el fin de semana. A él le reconfortaría saber que, durante décadas, su música tocó a tantas personas y que esa música será su legado duradero. Por favor, respeten la privacidad de la familia mientras lloramos esta gran pérdida”, expresó.

Los grandes éxitos de Eric Carmen

Eric Carmen fue un músico que alcanzó la fama en la década de los 70´y 80´, componiendo grandes éxitos como “Hungry Eyes” y su famosa canción “All by Myself” la cual fue reinterpretada en 1996 por Celine Dion.

El artista comenzó su carrera como miembro de la banda Raspberries, en donde alcanzó un rotundo éxito con la canción “Go All The Way”. En 1975 lanzó su carrera como solista y ese año compuso la canción que lo llevaría a la cima.

“All by Myself” vendió más de un millón de copias y logró el segundo puesto en los Billborad durante tres semanas seguidas. Poco tiempo después, lanzó varios álbumes musicales entre los que se destacan “Boats Against the Current” (1977), “Change of Heart” (1978), “Tonight You’re Mine”(1980) y “The Best of Eric Carmen” (1988), entre otros.

Falleció a los 74 años Eric Carmen

Con el tiempo, Eric Carmen se consagró como un hito en la música melódica, debido a sus románticas letras y las emociones que lograba en el público. Hasta la actualidad, sus canciones son recordadas por fans en todo el mundo, que con gran admiración, alogian su voz emotiva y sus letras conmovedoras capaces de conectar con los sentimientos más profundos.