Murió Andy Rourke, bajista de la icónica banda The Smiths

Una triste noticia ha conmocionado al mundo del rock. Andy Rourke, el bajista de la legendaria banda The Smiths, falleció esta mañana.

Rourke murió por un cáncer de páncreas, informó el viernes Johnny Marr, exguitarrista de la mítica banda británica de rock independiente de los años 1980.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke tras una larga enfermedad de cáncer de páncreas”, escribió Marr en su cuenta de Twitter. “Quienes lo conocieron recordarán a Andy como un alma amable y hermosa, los fans lo recordarán como un músico extremadamente talentoso”, añadió en Instagram.

Procedente de Mánchester, en el norte de Inglaterra, la banda se formó en 1982 y saltó a la fama con su álbum de 1986 “The Queen is Dead” (la reina ha muerto).

Enzarzado en la batalla contra su adicción a la heroína y con dificultades financieras, Rourke demandó, junto al batería Mike Joyce, a Marr y al cantante y compositor del grupo, Morrissey, en un litigio sobre el reparto de los derechos de autor tras su separación en 1987.

Finalmente llegaron a un acuerdo y la amistad entre el bajista y el guitarrista sobrevivió.

Liderada por Morrissey y conformada por Rourke, Marr y el baterista Mike Joyce, The Smiths tuvo una serie de éxitos en la década de 1980 con canciones como ‘Heaven Knows I’m Miserable Now’ y ‘Girlfriend In A Coma’.

La banda, impulsada por Marr y Morrissey, se separó en 1987 y a lo largo de su carrera lanzó álbumes como ‘The Smiths’ y ‘Meat is Murder’.

La desaparición del cuarteto de Manchester fue una de las más sonadas en el mundo de la música del Reino Unido, cuyas consecuencias llevaron a Joyce y Rourke a litigar con Morrissey y Marr en los tribunales por cuestiones de derechos de autor en 1989, informó la prensa internacional.