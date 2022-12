Murió a los 87 años la icónica conductora televisiva Pinky

La locutora y conductora Lidia ‘Pinky’ Satragno falleció hoy a los 87 años, según confirmó esta tarde el titular del SAME, Alberto Crescenti. Así lo informó en declaraciones al canal de noticias TN.

Pinky desarrolló una extensa trayectoria televisiva que se inició en 1961 con la participación en exitosos programas en distintas emisoras. En mayo de 1980 fue la conductora del acto en que se realizó la mudanza de televisión en blanco y negro a las transmisiones en color, que representó la inauguración de Argentina Televisora Color (ATC).

La salud de la conductora había desmejorado notablemente en los últimos años. En abril de este año, su ex pareja Raúl Lavié aseguró que la conductora no lo reconocía: “Está perdida, no siento lastima por ella pero si mucha pena… duele muchísimo porque no se merecía ella esto…tendría que vivir rodeada de gloria, amada y recordada. Miremos por ejemplo a Mirtha Legrand. Con todo su talento y su inteligencia, está perdida en un rincón de su casa”, reveló.