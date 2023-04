Mora de Gran Hermano reveló que fue agredida en un boliche y la Tora estalló en llanto: “Qué bronca”

La última edición de Gran Hermano visibilizó a muchos jóvenes que tras haber finalizado el reality están probando suerte en el mundo del streaming. Dos de estas mujeres son Mora Jabornisky y Lucila “la Tora” Villar, quienes cada una posee su propio canal de transmisión.

Lo cierto es que fue esta última quien en su último directo vivió un episodio algo complicado tras romper en llanto al escuchar el relato de su amiga, Mora (a quien conoció en su paso por la casa más famosa del país).

Todos contra la Tora y Mora en las redes sociales

Todo comenzó cuando Mora le reveló a La Tora el mal momento que vivió en un boliche tras ser agredida: “Estábamos con mi grupo de amigos pidiéndole a los chabones que se fueran, que nadie les quería pegar, solo que se fueran”, comenzó diciendo la oriunda de Misiones.

“Nosotras no nos queríamos meter porque si ya nos habían pegado, imaginate. Encima, cuando le dijimos al chabón que le había pegado a una mujer, nos dijo ‘si quiero las cag… a palos’”, agregó.

El llanto de la Tora que sorprendió a todos en Twitch

Tras escuchar este duro relato de Mora, La Tora compartió sus sentimientos con sus seguidores: “Realmente, agradezco no haber estado porque te juro que iba a ser noticia en todos los portales. Yo en esas cosas me desconozco. Conmigo no van a pasar esas cosas y siempre dije ‘si pasan, que sea a mí y no a mis amigas’”, comenzó la blonda.

“Qué bronca me da. Son una manga de cag…. Obviamente, no hay que reaccionar con violencia, pero a mí me llegan a tocar a una de mis amigas y le rompo la boca. No me gustaría que nadie tenga que pasar por esa situación”, cerró con impotencia la joven oriunda de Berazategui, que para esa altura ya tenía lágrimas en sus ojos.