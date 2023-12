Momo, el famoso streamer, revela su dramático problema de salud: “Pensé que me moría”

El reconocido streamer hincha de Platense, Gerónimo Benavides, conocido como Momo, reveló en un relato desgarrador su preocupante problema de salud durante su participación en el programa Generación F de ESPN.

En sus declaraciones, admitió que padece una parálisis facial atribuida a un pico de estrés, un episodio que lo llevó a temer por su vida.

Según sus propias palabras, el streamer experimentó una serie de síntomas preocupantes: “Esto tiene una etapa de no poder controlar tu cuerpo. Ahora hablo bien, pero en un momento no podía hacerlo. No siento el gusto. No sé qué me pasó. En un principio pensé que era covid, pero es estrés. Empecé a perder sentidos del lado izquierdo”.

Momo Benavides

El problema de salud lo sorprendió mientras se encontraba en Europa, en Bélgica, regresando a Argentina para presenciar la final de Platense.

Momo describió el momento en el aeropuerto durante una escala: “Me agarró un ataque de pánico. Fue terrible. Hoy estoy mejor, pero de a poquito. Hago kinesiología, estoy con medicamentos”.

Así contaba Momo su problema de salud

Admitió sentir miedo cuando ocurrió el episodio: “Cuando me di cuenta, pensé que era un ACV, que algo me estaba dando. Me fui al baño y me puse a llorar solo. Le dije a mi hermano lo que me pasaba”.

Estas preocupaciones llevaron al streamer a pensar en lo peor: “Les juro que pensé que me moría. Le mandé a mi vieja las claves bancarias para facilitarle todo. Todavía tenía 15 horas de vuelo. Pensaba que me dormía en el avión y que no me iba a despertar”.

Momo reconoció la necesidad de realizar un cambio radical en su vida: “Tengo que cambiar mi vida rotundamente. La pasé y la estoy pasando tan mal que nada va a valer la pena”.

“Esto capaz que es un llamado de atención. No parar, todo el tiempo pensar en trabajar, no tomarme vacaciones, pensar en los quilombos con mi familia. Tengo que hacer un parate y empezar a elegir”, agregó.

