Mirtha fue implacable con García Moritán y no le perdonó nada: “A nadie le importaba que fueras funcionario”

Roberto García Moritán fue a La Noche de Mirtha Legrand y tuvo un fuerte cruce con la conductora. El exfuncionario se mostró “sorprendido” y dijo sentirse “operado” por el periodismo en general.

“A nadie le importaba que fueras funcionario público, le importabas más como marido de Pampita”, le dijo Mirtha Legrand a Roberto García Moritán en su visita a La Noche de Mirtha de este sábado.

El empresario gastronómico se refirió al impacto de su relación con Pampita en su carrera política y aseguró que “hubo muchísima maldad” sobre como se contó su separación de Carolina Pampita Ardohaín.

“Vos fuiste a Santa Bárbara, el country, estuviste una tarde un día o 24 horas, y cuando vio Pampita vio cómo vos dejaste se puso a llorar, se tiró al suelo y se puso a llorar”, retrucó Mirtha mostrando una vez más que estaba super informada.

“No es cierto. Si existió ese evento, yo no tengo nada que ver. Si estás instalando que tengo cosas extrañas, que estuve en fiestas sadomasoquistas, estás siendo muy injusta. Me estás tratando mal, hay un tono que no me agrada. En un tono hostil y te voy a pedir que lo bajemos un poco”, respondió el ex de Carolina Ardohain.

Moritán fue ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, pero tuvo que renunciar a su cargo tras el impacto que provocó en la opinión pública su separación de la modelo que descubriera Roberto Giordano.